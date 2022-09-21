烏克蘭少女患白化病 畏光無法曬太陽遭欺凌 18年後成爲Vogue超模

女生都想擁有白皙皮膚，但是皮膚太白身體其實是有問題，有烏克蘭少女患有先天遺傳病白化病，除了有白得透徹的肌膚，眼睫毛、眉毛、頭髮都是純白色，再加上白化病的影響，瞳孔顔色變淺，有一雙全球只有大概600人擁有的紫色瞳孔，雖然有「只得天上有」的外貌，但是她的與衆不同，令她被欺凌18年多，經常被同學稱爲「怪物」、「吸血鬼」。



來自烏克蘭的Nastya Zhidkova天生患有白化病，她全身肌膚潔白如雪，一頭具光澤感的白金色髮絲，眼睫毛和眉毛也是純白色，由於白化病的影響，瞳孔顏色變淺，有一雙全球只有大概600人擁有的紫色瞳孔。但這如墮落凡間的天使容貌，卻為她帶來煎熬。

痛苦的成長經歷

Nastya由於樣貌與衆不同，從小與身邊小朋友不一樣，經常都會被同學稱爲「怪物」、「吸血鬼」，也會遭路人投以奇怪眼光，甚至唾棄。她長年累月需要承受被欺凌和無情指罵，她變得討厭自己，甚至剪掉自己的眼睫毛、染髮，希望看起上來能與旁人無異。

除了旁人的不理解，令她心理備受折磨，白化病也為她帶來身體的不適，Nastya由於患有白化病，體内色素細胞缺乏導致黑色素不足，我們平時習以爲常的曝曬於太陽下，對於Nastya而言就猶如灼傷一般痛苦。另外也由於Nastya淺紫色的眼眸因為缺乏色素，無法反射光的顏色，讓她非常畏光以及視力差。

逆襲成為模特兒 獲得自信

Nastya從小厭惡自己的外貌，但她雪白空靈的外表卻吸引了一位星探目光，繼而邀請她成爲時尚模特兒，剛開始做模特兒的時候，她常常走在台上搖搖欲墜，也由於白化病令她無法長時間曝露於陽光之下，她要被逼放棄了很多工作邀請，但她始終沒有放棄，靠著自己的努力一步一步走著，打響了知名度。

如今她成為《Vogue》的御用模特，更登上超過十本雜誌的封面，兩年完成12場時裝秀，也曾出演歌手林俊傑〈While I Can〉的MV女主角。Nastya在工作中逐漸找回自信，也接受了自己身體的缺憾，不再害怕以真實的模樣出現在群眾視野中。

白化病身體缺陷

根據聯合國新聞，白化病是一種非傳染性遺傳疾病，白化病會導致毛髮、皮膚和眼睛缺乏色素沉澱，導致病人對陽光和亮光高度敏感，所以大部分白化病患者視力受損，容易患上皮膚癌。而目前白化病無法治療，父母帶有白化病基因，子女就有可能換上有白化病。

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