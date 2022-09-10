披荊斬棘2｜杜德偉放下野性變身慈父　每談及兒子都用「4字」結尾

因為中國節目《披荊斬棘的哥哥2》，今年60歲的杜德偉才又再次受到大家的關注，紛紛震驚於他的凍齡及狀態！真的太驚人啦～



說起杜德偉，現在的高中生、甚至是大學生，可能都不太知道這個人是誰。但在1990、2000年的千禧年世代，杜德偉可是最性感、最野性，紅遍港台的男人。唱遍大街小巷的《脫掉》、每晚必須鎖定的《第8號當舖》，都是杜德偉的經典作之一。

杜德偉與兒子AJ的生活日常：（按圖了解）

+ 8

杜德偉出生於音樂世家，媽媽是知名歌手

杜德偉出生於1962年，是中國、西班牙、菲律賓混血兒。媽媽是傳奇歌手趙露，《給我一個吻》就是其母所唱。當年趙露在新加坡演出時，與西班牙裔的菲律賓鼓手杜奧利相識、相戀，進而結婚，生下杜德智與杜德偉兩兄弟。

有那樣熱愛音樂、藝術的父母，杜德偉也有着不羈、浪漫的靈魂。在香港唸完中小學後，杜德偉與家人移民加拿大，高中時與同學組團跳舞、大學就讀廣告設計，度過充實的學生生活。學業完成後，杜德偉深知自己無法割捨愛唱歌的靈魂，決定回港參加1985年的TVB新秀歌唱大賽。

香港的TVB新秀歌唱大賽挖掘出不少歌壇傳奇，像是第一屆的冠軍梅艷芳、第三屆的冠軍是張衛健，而杜德偉就是新秀歌唱大賽第四屆的冠軍，當年的參賽者還有蘇永康（亞軍），周慧敏、李克勤、草蜢等歌手。

杜德偉於比賽奪得冠軍後，便與華星唱片簽了8年的約，正式出道，甚至還獲得跟米高積遜同拍世界巡迴演唱會紀錄片的機會。當時，杜德偉在1990年於台灣發佈首張大碟後，以打扮前衛，野性、不羈的形象迅速攻佔許多年輕人的心，歌曲也都是以動感、火辣的快歌舞曲為主，更是台灣首屈一指的唱跳舞王，迅速在台灣音樂圈打開市場，引進R&B、嘻哈曲風。

考慮到當時的粉絲市場，跟華興結束合約後，杜德偉也漸漸把工作重心轉移到台灣，與台灣的滾石唱片簽約，陸續出了《99情人》專輯、《拯救地球》等熱門歌曲，其歌唱事業也在2004年推出《脫掉》此專輯時達到高峰。不只唱歌，杜德偉也順應當時的演藝圈環境，參與過幾次的戲劇演出，像是《豬扒大聯盟》、《第8號當舖》，還有丁文琪、劉真參與演出的勵志偶像劇《眉飛色舞》。

相關文章：披荊斬棘2 | 杜德偉為表演貼錢上節目？ 還原19年前造型零變化！

+ 21

杜德偉雖淡出演藝圈，但獲得人生最重要的幸福

在2004年杜德偉的事業高峰時，由於父母親年紀老邁，需要多花時間照顧，再加上自己的事業找不到新突破，杜德偉毅然決然減少工作量、慢慢淡出演藝圈，發展新興趣，像是2009年時創立自己的服飾品牌MNA、投資茶餐廳等等。

誰知道這一休息就是好幾年，就算復出聲勢也不如從前。但幸好在這段時間，杜德偉也找到自己幸福的歸屬。2012年時與小24歲的香港短片導演李曉冰結婚，還邀請了鍾鎮濤、梁朝偉當伴郎；2016年時以54歲的高齡當爸爸，生下兒子AJ（Alex Junior）。

有了家庭，小孩的杜德偉，把對外形象的浪漫、深情通通留給了家人，不只一次在鏡頭前感謝妻子生下兒子、表示太太帶小孩的辛苦，自己也是盡心盡力當一個好爸爸。在自己的社群帳號上，滿滿的都是兒子的照片，是個超級神隊友。

生了兒子後，杜德偉也變得感性很多。每次談及兒子，都是用「太可愛了」做結尾。也因為自己的爸爸過世，感性表示：「以前大家都叫我的爸爸『杜爸爸』，但現在我也是『杜爸爸』了。」，還說：「現在看着兒子，我會很想念我爸爸。養兒方知父母恩，很想跟他說『我現在終於懂你了，懂你為甚麼會這樣對待我』」。以50歲的年紀當爸爸，很多人都會擔心是不是年紀太大、擔心自己的體力會不會負荷不了。對此，杜德偉表示其實50歲這年紀當爸爸才剛剛好：「現在我是個成熟穩重的男人，遇到任何事都可以處之泰然，也更懂得如何平衡家庭跟事業。」

相關文章：女兒暗讚男侍應靚仔 搞鬼爸爸竟替她告白 場面爆笑故事還有後續

+ 10

杜德偉以60歲年紀上陸綜，絕佳狀態驚豔眾人

杜德偉以60歲的年紀登上舞台，着實讓大家驚艷了一番！沒想到外表不僅凍齡，絕佳的狀態更是堪比其他30～40歲的參賽選手。在節目的其中一個片段中，杜德偉為了表演，更是在晚上12點檢查自己的跳舞影片，發現有不完美的地方就繼續回練舞室，跟30歲的年輕小伙子們繼續排練，用嚴格的高標準對待自己的演出。杜德偉也在採訪時說：「跟這些年輕的哥哥們比賽，我不會用緊張來形容我的心情，但我肯定會全力以赴。」

杜德偉這次的復出，真的是太令人驚艷了！也讓人再次重新回味90、00年代的美好～身為杜德偉的粉絲，千萬不能錯過這一期的節目喔！

【延伸閱讀，更多親子關係故事分享】

教養｜應采兒家中嚴守2項餐桌禮儀 一原因從不問兒子要吃甚麼

+ 13

日媽恨生女卻連生5子！將三胞胎兒子留長髮當女養 近況震驚網民

+ 18

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：杜德偉用《脫掉》登上巔峰，淡出演藝圈50歲成為兒子傻瓜、老婆的神隊友！60歲登陸綜驚豔眾人】