深水埗體育館新開放 盤點2022年免費兒童遊戲室

深水埗體育館星期三（9月28日）投入服務，是深水埗區內第六個室內體育館，設施除了有乒乓球室、健身室，還有兒童遊戲室，小朋友和家長可以有多一個選擇，以下内容除了會包攬深水埗新落成的免費兒童遊戲室資料，還有上年12月和今年新開放的免費兒童遊戲室和兒童遊樂場資料，文章包攬環境圖、地址、前往方法。



深水埗體育館 兒童遊戲室碼頭為主題

總面積約5570平方米，有多用途主場，有乒乓球室、健身室、兒童遊戲室及三個多用途活動室。

兒童遊戲室面積達337平方米， 有大量色彩繽紛的軟墊鋪墊，以碼頭為主題，入場限額50人(由2022年9月28日起，入場限額調整為42人，直至另行通知)。

康文署圖片

查詢電話

23602276

兒童遊戲室開放時間

每日上午9時至晚上7時45分（定期保養日除外）

定期保養日

每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時暫停開放 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址：深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓

（鄰近港鐵南昌站A1出口步行約十分鐘）

東昌街體育館 海洋世界為主題

體育館今年8月啟用，免費兒童遊戲室面積達200平方米，多以藍色為主調，以海洋世界為主題，場内「潛水艇」令人矚目，入場限額32人(由2022年8月15日起，入場限額調整為27人，直至另行通知)。

查詢電話

2691 2055

遊戲室開放時間

每日上午8時30分至晚上9時（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期四上午7時至下午1時暫停開放(如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

地址 ：新界東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓

（鄰近港鐵大埔墟站B出口步行約12分鐘）

彩榮路體育館 動物王國為主題

體育館去年12月底啟用，兒童遊戲室350平方米，以動物王國為主題，顔色以綠色為主調，入場限額40人(由2022年5月19日起，入場限額調整為34人，直至另行通知)。

查詢電話

2721 5918

遊戲室開放時間

每日上午9時至晚上7時45（定期保養日除外）

定期保養日

每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時暫停開放（如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日）

地址 九龍觀塘彩榮路58號

（鄰近港鐵九龍灣站B出口步行約十五分鐘）

啟德大道公園

圖片來源：政府新聞公報

啟德車站廣場一期及啟德大道公園去年12月開放，啟德大道公園提供了多元化的康體設施，滿足不同年齡人士的需要。設施包括主題花園、兒童遊樂場，内有各種遊樂設施，例如鞦韆、繩索橋、滑梯等等，亦有健身設備和籃球場，讓小朋友放電。

查詢電話

2711 0541

前往方法：港鐵啟德站A出口步行前往或乘搭多條巴士及小巴路線到達

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