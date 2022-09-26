因教功課向仔仔發怒撕爛習作 陳敏之心痛：見到佢嚇到震哂

「與小朋友做功課」相信是各位家長人生中的一大難題，既想跟他們和睦地一起做功課，又不會因吵架而破壞親子關係。最近，藝人陳敏之宣傳新劇時，也提起與兒子的關係。她向來對囝囝照顧得無微不至，多帶他到處遊玩，原來也曾因做功課時發生衝突，而囝囝更「嚇到震哂」，令她「好驚冇咗個仔」。陳敏之看到這個情況也很心痛，所以即時為囝囝轉了國際學校，減輕學業壓力。



陳敏之爆曾與仔仔因功課起衝突 囝囝嚇得整個人渾身顫抖

陳敏之兒子子樂已經 5 歲了，她跟其他媽媽一樣為兒子升學而煩惱。最近，她在受訪時爆出曾與孩子因功課事宜而爆出衝突，她事後亦感到十分心痛。她補充「我以為自己好愛佢唔會鬧佢，但原來喺『做功課』方面嘅EQ好低，試過嬲到將佢本功課掉落地，佢嚇到震晒，最陰功佢自己行去執番，一路同我講對唔住，然後用膠紙黐番爛咗嘅功課，我嗰吓心都痛埋。」

事後她與老公商量過後，決定不再堅持要囝囝就讀功課較多的傳統學校，反而轉讀國際學校，以減理兒子學業壓力。

兒子就讀CAIS宣道國際學校

早前在社交平台，她曾貼出與囝囝在新學校前合照留言：「你終於都踏進小學了，媽媽看到你從手抱的BB，到現在獨立的你，真的很感動和感觸！你好乖，好生性，BB..好好享受校園生活，感恩入到一間充滿愛嘅學校，一路直升上中學，我們安樂了。」

學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。

宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。而 2022-23年度學費由預備班港幣$123,200 到 第十至第十二班 港幣 $195,600。

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