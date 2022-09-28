兒子5歲澳洲媽媽仍然餵母乳 曬餵哺母乳相無視網民批評

餵哺母乳是媽媽養育出生嬰兒的平常事，有不少明星例如官恩娜、梁詠琪（Gigi)都支持母乳餵哺，在澳洲就有一位28歲的媽媽堅持為5歲大的兒子餵母乳，並將相片分享在社交平台，引來不少網民批評。



堅持母乳餵哺5歲兒子

一名28歲的澳洲媽媽Lauren McLeod有2個小朋友，也有自己一番育兒心得，Lauren 兒子已經有5歲，她仍然堅持母乳餵哺，有很多人都無法理解，小朋友已經5歲，爲什麽還需要母乳餵哺，但她沒有理會，Lauren特意在社交媒體分享自己餵哺兩個小朋友的圖片和經歷。

她表示女性的乳房被過度性感化，忘記了這身體組成的部分真正用處是餵養孩子。她指 “我以前説過，從生物學角度而言，人類2至7歲都是可以母乳餵養。” 她認爲給5歲小朋友餵母乳雖然不常見，但不代表奇怪或者惡心，她只是餵養她的孩子。

之前有很多人稱她為 ”有病的瘋子“，批評她惡心、自私，她也並不在意，她認爲她所做都是為小朋友好，只是做出不同育兒選擇，世界衞生組織也是這樣做，她不覺得自己行爲奇怪。

根據世界衞生組織建議*，嬰兒出生最初六個月應全吃母乳，之後就要逐漸添加固體食物滿足嬰兒的營養需要，並繼續餵哺母乳至兩歲或以上。並指出兒童生命最初兩年很重要，在這個階段小朋友如果能獲得最佳營養，就可以降低患病率和死亡率，以及減少日後罹患慢性病的風險，促使身心發育更加健全。

資料來源：https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding

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