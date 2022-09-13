補腦食物│中醫推介食呢樣小食 方便帶返學又好味 仲可以訓練口肌

開學已大半個月，相信小朋友漸漸開始適應學園生活，但不少家長卻發現小朋友相繼出現不同因為返學伴隨的症狀，註冊中醫師胡凱淋建議家長可給小朋友一類食物當作小食，同時製作一款茶飲讓孩子心神安定，增強抵抗力。



胡凱淋中醫師提醒家長注意小朋友身體上有機會出現以下症狀︰

細菌感染機會增加

由於與同齡小朋友接觸增加，上課以人群密集的室內地方為位，如課室、由於空氣不及室外流通，因而受感染機會亦會增加。胡醫師說:「如果課室內有一個小朋友患有傷風，則極容易令到全班亦有更多感染者出現。」

(資料圖片)

夜睡、失眠

就如成人周末放假後，至周一亦會有「Blue Monday」的現狀，胡醫師表示這是因為身體從一個放輕鬆的狀態，重新啟動進入工作/學習狀態，身心亦需要一定時間適應，「更何況，小朋友經過一個悠長暑假，要重新投入一個新的環境、認識新的同學、老師；因為升級了，身邊人對自己期望增加，難免會造成一定的開學壓力，以致難入睡，甚至失眠。」

日間難以集中、用腦

由於夜睡不寧，以致心神不安，自然會影響及日間學習上學表現，「若然失眠情況持續，受著開學壓力影響，又擔憂表現不佳，各方面都會令到小朋友難以集中精神，腦袋尤如空白一片，難以思考。」

（資料圖片/梁鵬威攝）

用眼用神機會大大提高

胡醫師亦指出香港教育制度，令到小朋友從小就要應付大量文字、文章、讀物，亦十分鼓勵小朋友多閱讀，加上現今STEM學習，亦多要求小朋友對電子產品的使用作學習途徑，因此小朋友用眼用神機會大大提高，患有近視、散光的小朋友年輕化，人數亦增加。

（圖片：storm）

針對以上情況，胡凱淋建議家長可以巡3方面紓緩及改善小朋友不適症狀。

1.茶飲讓小兒心神安定

對於小朋友容易受感染，要增強抵抗力，夜睡又不寧，心神失亂，可以予這個茶飲及小朋友飲用。小朋友心神可安定，夜睡得寧，白天抵抗力亦會因此得到增強。

【寧心安神茶飲】

材料︰酸棗仁10g 黃蓍10g泡熱茶，晚間飲用

作用︰具寧心安神、補益肺氣作用，有助入眠，同時增強抵抗力。

酸棗仁，味甘酸，入心肝膽經，有養心益肝，安神之效。

黃蓍，味甘，入肺脾經，補氣固表。

補腎益腦食物４大好處

小朋友日間難以集中，用腦則覺疲勞，此時可以帶備一些果仁類如核桃、杏仁、腰果、開心果等等，果仁都有助補腎益腦，「一來吃小食有助小朋友提神；二來此類小食亦較一般所謂垃圾零食更為健康；三來這些都對於補腎補腦有幫助；四來更可訓練小朋友咬嚼之力，可同時訓練口肌，所以是不二之選，選擇無糖無鹽類果仁就更為健康。」

+ 1

穴位有助改善問題

由於小朋友用眼過度，致雙眼疲勞，胡醫師教大家可按以下幾個穴位有助改變及紓緩︰

補肝

位置：食指掌側指尖位置

推法：旋推

速度力度：輕而慢

時間：每日3min

功效：「肝開竅於目」，眼睛疲勞，可藉由補肝氣，營養雙眼，減少乾澀不適，亦有助抒緩疲勞。小朋友雙眼較敏感，未必每個小朋友都願意被碰觸眼周穴位如晴明、四白、攢竹、思竹空、太陽穴等等穴位，因此可嘗試遠端取穴，由手部穴位幫小朋友。

註冊中醫師胡凱淋

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