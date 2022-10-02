婆媳｜奶奶患囤積症 曱甴餐枱上橫行 事主抱怨引出更多苦主訴苦
撰文：聯合新聞網
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許多人用不到的東西卻捨不得丟，沒收拾好便會囤積在家中角落。
日前一名媳婦發文抱怨，雖和奶奶相處融洽，但奶奶的囤積症卻讓她非常受不了。
奶奶再錫自己也好，要新抱接受跟曱甴同枱生活，想必很多人也接受不到吧！（按圖了解）
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網友在PTT發文表示，平常奶奶對她很好，出門會幫她買東西，和先生吵架時奶奶也會幫她說話。不過奶奶卻有囤積的習慣，甚至嚴重到蟑螂會在吃飯時間爬上餐桌。
事主分享，好幾次想和奶奶溝通，也願意一起整理，但她一聽到就會馬上變臉，還認為事主在嫌棄她。網友提到，因為擔心衛生問題，卻害怕奶奶總是認為她在做對，不知該如何是好。
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網友留言分享看法：
．「有蟑螂在餐桌...我會直接搬出去」
．「叫妳老公去整理，那是他媽，東西要花時間整理好，不是丟着」
．「哇，圖片有誇張到」
．「搬出去啊」
許多網友也分享家中長輩的相似情形：
．「我媽連擦過的濕紙巾，都還會掛着晾乾，跟我說很好用...」
．「我朋友的奶奶還會囤使用後的除濕盒...」
．「我懂你！我奶奶也是這樣超困擾的...尤其家裏有小孩根本無法用殺蟲劑」
．「我嫲嫲也是囤積症，沒有同住且也不允許人家碰她的東西，去年過世整理東西真的很崩潰，滿滿蟑螂蛋…嫲嫲自己都會整理整齊，但東西放好長久不動+老舊透天就是會有蟑螂，整理完真的心理創傷」
．「這還好啦，我奶奶家有一整層都是雜物紙箱，20年前的破鞋還留着，我都黑人問號」
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