婆媳｜焗製蛋糕孝敬兩老　卻被質疑買現成　新抱嘆奶奶想法太無謂

自古以來，婆媳相處一直是難解的習題，尤其是當一方釋出善意、想要好好相處，卻被另一方拒絕時，更讓人受傷。前陣子，就有一名網民在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文分享，自己每次手做甜點給老爺奶奶吃，都會被奶奶酸：「是不是外面買的？」令她相當無奈。



自古以來，「婆媳問題」之所以難解的原因在於，有時不一定是婆媳之間發生甚麼衝突，有可能單純只是因為彼此的生活習慣不同，或是婆媳倆的「頻率不對」，所以不管對方做甚麼，對關係可能都不會有太大的改善，但對於主動釋出善意、想要好好相處的人來說，有時不免會讓人感到氣餒或委屈。

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為老爺奶奶烤蛋糕卻被酸「外面買的」，媳婦吐無奈心聲

一名網友在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文分享，由於老爺吃麵粉製品容易脹氣，前年老爺生日時，她便特別烤了一個米蛋糕要冷藏寄給老爺，因為怕蛋糕盒太軟、容易壓壞，她還用超市家樂福的紙箱包在外面，寄前也有傳訊息跟老爺奶奶說自己烤了蛋糕，並交代如果收到蛋糕沒有馬上吃的話，要把蛋糕先冰進冷藏。

孰料，當女事主打電話問奶奶有沒有收到蛋糕？卻被奶奶質疑：「這麼漂亮的形狀，不是你去家樂福買來的嗎？還有漂亮的蛋糕盒。」雖然女事主當下向奶奶解釋，蛋糕盒是另外買的，因為怕壓壞，所以再用一層紙箱保護，但今年父親節，女事主再次烤了蛋糕宅配給老爺奶奶時，奶奶依舊看着蛋糕說：「這盒子這麼漂亮，是用買的吧！」令她相當傻眼：「我不明白的是，是我烤的就我烤的，如果是我買的就是買，這有甚麼好騙的？」

老爺奶奶望媳婦搬回家同住，網友勸千萬別！

不只如此，女事主還提到，每次奶奶要她煮菜，若是她煮的菜大受好評，奶奶都會說「做法很簡單」，當對方向她要食譜時，奶奶的臉色就會變得不太好看，還會接着說自己年輕時也很會變換菜色，只是現在老了不想動等等，以上種種都讓她感到好無奈，並表示，自己的老公過世以後，老爺奶奶就一直希望她搬回去同住，但她認為單純是食物都能弄得這麼複雜，還是堅持不搬得好。

這篇帖文曝光後，也引來網友們的關注，許多網友都勸女事主千萬別搬回去跟老爺奶奶同住：

．「千萬不要回去，不然很可怕，先生都走了，妳為了先生還照顧她們已經很夠意思了」

．「其實先生已過世，若婆家人待妳苛刻，真的不必對他們這麼好」



不過，事主也解釋，當初曾答應先生要好好照顧老爺奶奶，且老爺奶奶某方面對她、對孫女都很好，只是忍不住想要抱怨一下。

不少網友也指出，奶奶會出現以上的行為，很有可能是出自「忌妒」或「不想輸」的心態，怕媳婦會搶走自己在家中的地位，但也有網友提供另一個角度的想法：

「換個方式想想，老人家總是抱着既定印象。因為年紀大了，也沒親眼看過。就算講過，也因印象問題而忘記再者，奶奶講解那些菜，也是想得到別人的認同與需要。我相信兩老對你有很大的肯定，只是年紀大的他們，也是不斷想得到大家的認同、需要與支持。」



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：貼心媳烤蛋糕給公婆吃，卻遭酸「外面買的吧？」網揪婆婆話藏1心態！】