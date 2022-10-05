新手爸媽帶幼兒外出用餐7大要訣　小朋友坐定定不大鬧餐廳騷擾人

帶小孩外出餐廳吃飯，做好準備就不會再狼狽落荒而逃啦～



最近有父母放任孩子在餐廳中玩鬧的新聞引起網友們熱議，甚至有些餐廳、咖啡廳為了避免這種情況都會拒絕12歲以下的兒童進入，但妞編輯其實可以理解孩子就是坐不住，非常容易覺得無聊就開始玩餐廳的東西、跑來跑去，不管爸媽用兇的、用哄的，孩子就是會沒辦法控制自己的慾望，跟有沒有阻止其實沒有太大關係，那麼到底要怎麼避免這樣的情況呢？

這次妞編輯分享7個「帶孩子在外用餐的重點」讓妞妞們可以跟孩子一起開心出遊、快樂享受～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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帶幼兒出外用餐的7個要訣：

1. 合理的標準

爸媽們都會非常害怕孩子會給別人添麻煩，但還是要注意不要對孩子有太高的要求，要知道哪些事情孩子做得到、哪些事情就是不可控的，例如3歲的孩子一定做得到不亂玩食物，但有可能會不小心弄掉食物，孩子可以做到的部分我們要嚴格要求，沒辦法做的完美的部分就不要太苛責孩子。如果孩子吃東西時感覺很無聊，可以試著聊一些孩子會有興趣的話題，例如「如果你會飛，你想做什麼？」、「你不是說你在學校蓋城堡，是怎麼蓋的？」。

2. 避開用餐尖峰時間

選擇離峰時段去用餐可以避免排隊久候、或是跟大量人群接觸，不需要等待太久，也不會最後孩子跟自己都等到不耐煩、累到情緒不佳，破壞用餐體驗，所以可以提早在5點就吃晚餐，或是選擇吃早午餐來配合幼兒午睡的時間。

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3. 事前做功課

在家時先在網路上搜尋餐廳的菜單、決定好要點什麼並預訂位子，這樣一進店就可以馬上點餐，避免孩子等餐等到沒耐心又鬧著要玩菜單。餐後趁孩子還在吃就先去結帳，離開時才不會要抱小孩又要揹包包、拿錢找錢造成手忙腳亂。

4. 選擇親子友善餐廳

先調查要去的餐廳的桌距、空間大小、有沒有兒童椅、兒童餐等資訊，並盡量選擇親子友善的餐廳，這類餐廳的空間設計比較適合親子一同前往，且有些餐廳會有小玩具、遊戲區可以讓孩子放電，客人也大多是家庭客比較有同理心，不會在意孩子吵鬧！如果附近沒有親子餐廳，可以選擇能引起孩子好奇心的特色餐廳就不會覺得無聊了～

5. 放鬆飲食限制

大部分餐廳的兒童餐不外乎就是義大利麵、炸雞塊等等熱量比較高的食物，如果只是偶爾吃就不需要太在意沒關係，出門玩就是要讓親子都抱持輕鬆快樂的心情，所以請放鬆限制不要太嚴格，讓孩子選自己想吃的吧！

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6. 帶小玩具出門

大人都會滑手機殺時間了，要求孩子什麼都不做、乖乖坐著等待是不可能的事情，一定要準備東西讓孩子在等待時玩。平板、手機裡的小遊戲跟動畫片可以很有效的吸引孩子的注意，如果真的有需要，適時給孩子用3C產品也是可以的，不要太有愧疚感！（但要注意使用時間＆聲音不要太大影響別的客人）如果不希望孩子用3C，可以選擇能重複黏貼的貼紙、小本繪本、小車車、小公仔、攜帶式畫板、百寶玩具盒等比較方便外出攜帶、好收拾、不容易弄丟的玩具。

7. 不要太在意他人眼光

別人並不知道我們的狀況所以很容易說風涼話或誤會，但是如果我們已經努力過了，就算結果不盡人意也不要太在意！孩子的狀況每天都不一樣，有可能今天沒睡好或是心情不好變得很難哄，所以盡力而為、享受與孩子一起用餐的樂趣就好了！

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