侍應責怪1歲多孩子將餐具丟落地　家長呼籲抵制餐廳卻被網民斥責…

帶孩子去餐廳吃飯，因為覺得服務生沒有幫自己設想周到而到處發文怒評店家，引發網友一片反彈「自己說『談笑有鴻儒，往來無白丁』，然後狂發文叫人抵制，唉....算了！可能妳就是『白丁』....」



管好小孩是餐廳職員的職責？（按圖了解）：

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原文：

台灣陽明山康迎鼎餐廳，服務態度全台最惡劣！對兒童極度不友善！店員凶孩子，嚇哭一歲多小朋友。

4月17日中午到該餐廳就餐。店員先是將兒童座椅放在上菜走道位置，非常不安全，還將剛蒸熟熱騰騰的小籠包放在小朋友面前！一歲多孩子用餐，餐具跌落，要求店員換乾淨的餐具，店員臉黑發出警告『不能讓小朋友把餐具丟在地上，這樣會摔壞！』接著小朋友拿起湯匙，店員兇巴巴的對孩子說『把湯匙給我！！』孩子頓時被嚇哭⋯⋯

這個時候旁邊就餐的人也看不下去，友善的告誡店員，就是個小朋友啊沒有必要這麼兇態度這麼惡劣吧？誰知店員又兇巴巴的回嘴『上次就有小孩子把我們的餐具摔壞了，不可以這樣！』

談笑有鴻儒，往來無白丁！真的沒有必要跟沒有水準的人爭辯。

這家餐廳已是黑名單，發文目的希望給各位選擇餐廳的做個參考，去餐廳消費是買服務的不是買氣受！沒有愛心沒有耐心沒有禮貌如何從事服務行業呢？看了一下Google的評價，差評超級多，看來受害者不只我們一家。希望大家將本文頂起來一起抵制這一種惡劣商家！

另外還想請教一下大家，這種遭遇，有婦女兒童保護協會可以投訴的嗎？真的不希望這次經歷造成孩子的童年陰影⋯⋯



網民回應：

「我倒想問是否有可以投訴奧客的協會...」



只是網友們對家長的反應不表認同：

「店員搬來兒童椅，家長要自己調整位子啊，店員哪知道你要讓孩子坐哪裡？」



「兒童座椅放在走道上，請問這位媽媽你是沒有手可以喬位置嗎？如果是在馬路上小孩被車撞到或被陌生的人帶走，請問妳要怪車主還是怪旁人不幫妳顧小孩，妳自己不管好小孩的行為跟教育，難道要外人去管教嗎？」



「今天服務員是在做他的工作，妳們不也是造成別人的困擾嗎，妳以為她愛制止妳小孩的行為嗎？做人需將心比心別當恐龍家長！」



「孩子丟餐具父母本來就該先罵小孩！怎麼會輪到服務生來說呢？而且⋯孩子安全座椅放哪身為父母不會自己喬嗎？」



「如果我希望店家會顧慮考慮到孩子，那我會選擇『親子餐廳』，懂？！為什麼他一定要幫妳準備小孩子的餐具？」



「又是一個他只是個孩子的範例！」



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】