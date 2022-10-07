從頭認識「自我介紹」 面試準備充足留好印象｜鄧家豪

升中面試時，不少考官都要求考生簡介自己。如此常見的面試項目，稍有準備的學生都一定有演練過如何介紹自己。但部分家長與學生視「自我介紹」（Self-Introduction）為「手板眼見功夫」，看輕其難度，隨時遭遇滑鐵盧。筆者將分享「自我介紹」一些容易為人忽略的特性，希望學生備試更得心應手。



面試的首部份

考生推門走進面試室，剛和面試官有禮地打招呼，後者便可能旋即要求考生：「請你簡單地介紹一下自己。」如果考生沒有在試前好好準備，隨時馬失前蹄。更糟糕的是考生可能會因為一開始即表現失準，影響面試後續部份發揮。學生能清晰流暢介紹自己，不但為往後對答打下強心針，也可在考官心中留下良好第一印象。由於自我介紹是「基本項目」，考生更加要好好準備，否則與用心準備的考生比較，顯得相形見絀。

沒有準備時間，介紹時間長短不定

不少面試項目，例如看圖答題和小組討論，考官都會給予學生數分鐘甚至更長的準備時間。相反，鮮有考官會給予考生時間預備自我介紹，考生表現全看預先準備是否充足。若考生沒有於面試前好好了解自己的特質和優點，介紹自己時要麼頭腦一片空白，要麼千頭萬緒，不知重點。

另一方面，一個最容易令考生陣腳大亂的陷阱莫過於不定的自我介紹時間。若考官邀請考生「自由發揮」，簡介自己，有準備的學生很大機會可以應對自如。然而，若考官要求考生「請你用N分鐘介紹自己」，這個「N分鐘」就足以令考生不知所措。因為相對考官准予的時間，考生可能預備了過長或太短的自我介紹，究竟要加快說話速度，還是要補充更多內容？不論如何，此「突發情況」都會殺考生一個措手不及。

準備自我介紹

為了有條理地介紹自己，不會因為「N分鐘」而焦躁，考生應先在面試前有系統地認識自己，把有關自己的資訊分類列出：基本資料（如就讀小學、居住地區及家庭背景）、個人志趣、學術或其他成就、希望入讀所報考中學的原因等。當考生習慣把有關自己的資料、特質和優勢「分類歸檔」，將更容易組織有層次有條理的自我介紹，亦能因應一至三分鐘的介紹時間，即時在腦中剪裁好內容。例如當介紹時間只有一分鐘，某些項目則略過不提，若介紹時間有三分鐘，則可提及大部分主要項目。試前因應不同時長，介紹什麼內容已經心中有數，考生便能輕鬆應付「N分鐘」。

考生要在面試時發揮良好，必須有能力組織及表達「有條理」的內容。考生面試前有系統地認識和分析自己的相關資訊，正是有條理地介紹自己的第一步。在有限的時間，簡明扼要地表達自己的優勢和特質，考生就要先行整理好有關自己的基本資料、特質、經歷和想法，繼而分辨內容的輕重，去蕪存菁。好好準備「自我介紹」，是預備面試的第一步，也是實踐「有條理」地表達的重要一步。

鄧家豪

-香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。