小一面試直擊｜拔萃女小學面試考記憶力 睇片配對蓋印及做動作

拔萃女小學為傳統私立基督教女校，是一眾家長心儀的熱門小學，每年吸引逾3,000人報名爭取140個學額，競爭非常激烈。學校今早進行首日第一輪面試，面試據知將分兩日（10月6日、10月7日）進行。

攝影：黃寶瑩



今日天氣炎熱，陽光普照，不少家長一早帶著小朋友到校門外等候，等候人龍一度由加士居道排至近佐敦道。第一場面試時間為早上8時15分，大部分小朋友都穿上與學校校服顏色相近的藍色系連身裙，亦有部分小朋友穿上粉紅色及白色連身裙，編上孖辮面試，可見家長非常有心思。另有數位女童穿著校服面試。整個面試時間約2小時。

拔萃女小學今早舉行第一輪面試。（黃寶瑩攝）

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校方只限一名家長陪同小朋友進入校園，家長帶同小朋友步入校門後，依次點名登記、領取寫有名字及面試編號的貼紙，並進入禮堂集合。小朋友隨後分成6至8人一組，隨老師到課室進行面試。家長則在禮堂內觀看學校簡介短片，以及學生過往的表演片段。

記者在校門外採訪多位完成面試的家長及小朋友，不少小朋友面帶笑容離開，形容面試「好好玩」。有家長稱，女兒形容面試過程輕鬆，只是玩小遊戲，又指沒有語文及數理等學術性問題；亦有家長認為面試時間太長：「我哋係今朝8時15分嗰場面試，見到而家10點半先完，估唔到要等咁耐」。

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即睇今年小一面試內容：

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根據學校網站，拔萃女小學2023/24學年共有140個小一學額，首輪面試結果將於10月下旬公布，學生需於10月下旬呈交錄影短片；次輪面試將於11月中舉行，並於12月底公布取錄結果。