寒露24節氣│早晚溫差大 中醫:要注意呢方面 4類人士不宜吃大閘蟹

寒露是秋天的第五個節氣，「寒」，顧名思義，就是寒冷的空氣即將來臨，現正處於冷熱交替的時候，註冊中醫師鄺靖瑤指出現時養生的重點是滋陰潤燥，但由於近日天氣較涼爽，日夜溫差明顯較大，飲食上必須注意一些宜忌，以免容易誘發呼吸系統疾病。



康河中醫診所註冊中醫師鄺靖瑤指，從中醫角度上來說「春夏養陽，秋冬養陰」，在秋燥伴有涼意的日子，或許大家在平日都較容易感到口乾、咽乾、眼乾、皮膚乾，「在做運動的時候也會感覺到身體較難熱起來，流汗也較少，整體而言，抵抗力會較弱。」

忌吃2類食物

她建議現時飲食應以養生為主，但重點是滋陰潤燥。「以潤肺益胃為主，『肺主皮毛，主白』，因此建議多吃白色和益胃生津的食物，例如﹕白蘿蔔、雪耳、淮山、雪梨、百合、沙參、芝麻、銀耳等等，忌辛辣刺激和容易上火的食物，例如大家入秋後最愛的打邊爐和燒烤，避免過於頻繁。」

4類人士不宜吃大閘蟹



另外，鄺醫師提醒大家日常也要注意補充水分。「順帶一提，最近也是吃大閘蟹的好季節，不妨淺嘗滿足一下，但是大家要留意切勿過量，尤其是過敏體質人士、孕婦、高血脂和胃寒者，亦忌與柿子同吃。」

注意汗出



由於天氣轉換之時，容易誘發呼吸系統疾病，例如感冒、咳嗽、打噴嚏和流鼻水等等，鄺醫師說:「特別是鼻敏感和哮喘的病人容易加重症狀或復發，須注意頸項部和腹部的保暖，因應天氣增減衣物，也須留意腿部保暖，尤其是女生，避免穿短裙，另外亦要避免飲食生冷和刺激性食品，加強身體的鍛練，例如瑜珈，伸展身體，積極預防，注意汗出後要及時抹乾或更衣，防止外邪入侵。」

3款適合「寒露」湯水推介﹕

+ 1

1.沙參麥冬煲瘦肉

材料﹕沙參（亦可換太子參）25g，麥冬25g，石斛20 g，瘦肉200 g

做法﹕洗淨所有材料，可浸泡20分鐘，瘦肉汆水後放入，置鍋中加水煲滾。

功效﹕清燥生津益氣

2.北耆淮山煲豬𦟌

材料﹕北耆25g，淮山25g，杏仁20 g，無花果20 g，豬𦟌200 g

做法﹕洗淨所有材料，可浸泡20分鐘，豬𦟌汆水後放入，置鍋中加水煲滾。

功效﹕滋陰益氣生津

3.木瓜雪梨銀耳湯

材料﹕木瓜半個，雪梨一個，銀耳兩個，百合20 g，蓮子20 g，雞腳200 g

做法﹕洗淨所有材料，木瓜和雪梨切好，銀耳先浸泡至軟，雞腳汆水後放入，置鍋中加水煲滾。

功效﹕潤肺開胃，滋陰養顏

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。