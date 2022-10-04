新冠康復後忌飲珍珠奶茶　中醫爸爸分享3款茶療舒緩痰多咳嗽

許多新冠確診者在康復後，仍會出現慢性咳嗽、容易氣喘、疲憊乏力等症狀，影響睡眠質素之外，更有機會影響工作及日常生活。註冊中醫師馬琦傑提醒，新冠患者在康復後頭7日都應保持清淡的正常飲食，避免進食油炸食物、甜奶凍、雞肉或老火湯；而針對咳嗽、唇乾及頭痛、熱氣乾咳等情況，他又分享了3款茶療，助康復者舒緩症狀。



註冊中醫師馬琦傑表示，近日有新冠患者向他透露，在檢測結果轉陰性後不久，就難抵「珍珠奶茶癮」，更連飲兩日，令咳嗽加劇，形容：「本來都唔係好咳，但好想飲珍珠奶茶，所以飲左2日。我真係咳到瞓唔到！」

馬醫師提醒，新冠患者在康復後頭7日，必須保持清淡的正常飲食，避免進食油炸食物、甜奶凍、雞肉或老火湯，甚至蒸豬肉或菜心也應少吃。

馬醫師解釋，甜食中的糖分會暫時抑制白血球抵抗細毒的能力，同時增加痰的黏度，加重咳嗽及鼻塞問題。此外，甜食也會導致腹脹和抑制食慾，影響消化，加重脾胃負擔。而煎、炸、烤及油膩食物則需要較長的時間才能被腸胃消化，當胃腸本身已有不適時，食用這類食品可能會導致噁心，並引發胃酸逆流或腹瀉，更難痊癒。馬醫師又形容，脆口食物在吞嚥時容易磨損喉嚨，加重熱氣，更有機會再弄傷喉嚨內剛剛痊癒的傷口。

針對有關新冠確診者康復後仍持續出現的病徵，馬醫師分享了3款茶療，助患者舒緩咳嗽、白痰、唇乾、頭痛、黃鼻涕、熱氣乾咳等症狀。

陳皮 味辛苦，性溫，助理氣健脾，燥濕化痰。（iStock）

陳皮水



效用：化痰、理氣、健脾、通鼻

做法：

1. 先浸透陳皮

2. 用刀刮去白色內皮

3. 將陳皮剪成細絲

4. 用水滾灼，細火煲30分鐘，煲至大概100ml左右即可

歲數及份量：

3-6個月：1/4 塊果皮

6-12個月： 1/3 塊果皮

12-24個月：1/2 塊果皮

24-36個月：3/4 塊果皮

36個月以上：1 塊果皮

成年人：1-2 塊果皮

（photoAC圖片）

馬醫師表示，嬰幼兒由3個月大起已可以飲用陳皮水，對於鼻塞（如食奶或風寒引起）、腹脹食濟等症狀有所幫助；若小朋友有喉嚨痕、咳嗽、多白痰，亦有舒緩效果。不過由於陳皮性質偏溫，對黃痰未必有效，因此如有黃痰者可選用清熱化痰藥，如川貝母等。

他又提醒，家長選用陳皮時，記得揀選10年或以上的老陳皮，切勿使用青色陳皮。如果小朋友不喜歡陳皮味的話，他建議家長可加入少量炙甘草，惟需注意避免放冰糖，以免惹痰。

桑葉雙菊茶 （「中醫爸B - 馬琦傑醫師」FB圖片）

桑葉雙菊茶



效用：清熱，減肝火、肺火，改善喉乾痛、唇乾、頭痛及黃鼻涕；適合3歲以上小孩飲用。

材料：新鮮桑葉、杭菊15g、洋金菊15g、甘草2片、連翹20g、水2L

做法：新鮮桑葉洗淨後先煲15分鐘；放入其他材料再煲15分鐘即可

桑葉雙菊茶除可改善以上症狀之外，馬醫師指，若家長發現小朋友因肝熱而出現眼乾澀、有眼屎、甚至眼瘡等情況，亦可準備這款「清肝熱茶療」。不過如果不喜歡新鮮桑葉的青草味道、或買不到新鮮桑葉的話，也可使用乾桑葉代替。

養肺蓮子穀物粉+椰子中鏈油



效用：緩解熱氣乾咳

歲數及份量：

3歲以上：每次10g

成人份：每次25g

馬醫師表示，金代表肺，主理呼吸系統，包括氣管和喉嚨；肺虛者容易咳嗽，氣促、呼吸不順暢，臉色顯得蒼白，而肺和大腸表裡相連，排洩功能亦會受影響。養肺蓮子穀物粉包含有機糙米、杏仁、茯苓、薏仁、蓮子等食材，當中蓮子性平味甘、澀，入心、肺、腎經，具有補脾、益肺、養心、益腎和固腸等作用；茯苓理氣健脾化痰，以杜生痰之源；杏仁具有生津止渴、有止咳平喘、潤腸通便之功效，常用於肺燥喘咳等患者的保健與治療；而薏仁入脾、腎、肺三經，因為其味甘，得地之燥氣，肺主輕升，可清肺熱；淮山則可滋陰養肺，改善口乾、咽乾、唇焦、乾咳等病徵。