HAHA愛女患罕見病「格林-巴利症候群」老婆放下工作全力照顧囡囡

憑Running Man進一步爆紅的南韓藝人HAHA，與歌手妻子星育有2子1女，二人更會在社交平台上經常甜蜜家庭生活。面對Running Man的難度挑戰環節，組員們總是說為了星及做子女的榜樣要努力表現，HAHA便咬緊牙關盡力挑戰，更會搞笑對住鏡頭向子女說「爸爸做到了，你也要加油」。近日，妻子於社交媒體上透露，小女兒Song罹患罕見病「格林-巴利症候群」，全家人也感到痛苦，星更表示放下所有工作全力照顧女兒。



女兒身體向來無恙 突然被告知患有罕見病

星於9月27日在Instagram貼上愛女Song相片並透露她突患罕見病，全家亦因為這事件渡過了一段辛苦時間。罕見病「格林-巴利症候群」對她來說，是一項陌生的名字，更問道為何全家最小、最年輕的女兒要得到這病？

「寧願生病的她，不是孩子」她透露因為這病而每晚心碎和情緒崩潰。到達醫院時，更發現病房內有很多孩子看起來更痛苦，於是她每天也為著這些孩子作出祈禱，希望周遭生病的孩子可快些康復。

因女兒患急病，所以這陣子星也沒有更新Instagram、YouTube，同時也放下了專輯錄音工作，有一段長時間做不了任何事，只因心繫女兒。

目前已恢復健康 無需繼續藥物治療

其後，星補充女兒目前已恢復健康，對他們來說這恢復速度是一種奇蹟。而且女兒出院回家後，身體日漸康復，孩子現時能獨立行走和站立。現時，醫生告知女兒無需繼續藥物治療了，令她安心很多。

她就此懷著感恩的心，同時希望在病房的孩子同樣得到奇蹟降臨，快些康復，她說仍然會為這些孩子祈禱。

「格林-巴利症候群」病徵

根據香港瑪麗醫院大口環根德公爵夫人兒童醫院資料*，格林－巴利症候群Guillain-Barré syndrome（GBS）是一種急性免疫介導的神經病，即是人體免疫系統攻擊自身周圍神經。

兒童會感覺到下肢對稱的肌肉無力和刺痛，肌肉無力的情況可以是很輕微，亦可以很嚴重至全身癱瘓，肌肉無力和刺痛也可能會迅速蔓延至手臂和上身。

情況嚴重會影響呼吸，血壓或心臟速率調節，患者大部份都可以康復，但亦有些人會繼續有某程定的肌肉無力。

資料來源：http://paed.hku.hk/website/nmd/intervention_Chi.html

「格林-巴利症候群」治療方法及死亡率數據

根據台灣長庚紀念醫院資料*，此病可以用血漿置換術和免疫球蛋白治療。如果患者病情惡化，需要呼吸器輔助或有嚴重神經功能障礙，導致無法步行時，都可以考慮這類治療。

兒童患上此病死亡率約3至4%，死因主要是呼吸衰竭、自主神經功能失調。約85至92%的病人可以完全恢復正常，約2至5%會復發。

資料來源：https://www.cgmh.org.tw/cgmn/category.asp?id_seq=1811008#.YzVl7HZByUk

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