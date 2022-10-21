男嬰睾丸長腫塊 出世7日接受腫塊切除手術 媽媽每天以淚洗面

子女有任何病痛，作爲父母一定是最痛心，一名英國男嬰出生後被發現睾丸長出腫塊，經檢查發現原來是患上罕見癌症「幼年型顆粒性生殖細胞瘤」（juvenile granulose germ cell tumour of the testes），他出生才7天就必須接受腫塊切除手術，令媽媽十分害怕，幾乎每天以淚洗面。



患罕見病「幼年型顆粒性生殖細胞瘤」 媽媽以淚洗面

根據外國媒體報道，英國一名25歲年輕媽媽Billie-Jo Jobling表示在去年10月誕下兒子Issac，但其後發現睾丸上有一個腫塊，醫護人員認爲可能是「睪丸扭轉」，但再次檢查，發現這位剛出生的孩子原來是患上罕見癌症，「幼年型顆粒性生殖細胞瘤」（juvenile granulose germ cell tumour of the testes），出生7天後必須接受腫塊切除手術。

媽媽聽到兒子患病十分害怕失去他，幾乎每天都以淚西面，「你聽說過孩子得了癌症，但你從沒想過它會發生在你的孩子身上，尤其是剛出生的嬰兒身上。」「作為父母，保護你的孩子是你的責任，但我無法控制癌症，我知道我無法保護他免受癌症的侵害。」幸好Issac的癌症及早發現，他手術後脫離了危險期，並且處於康復階段，但接下來的5年，他都需要每三個月做一次身體掃描和抽血檢查。

「睪丸扭轉」

根據中文大學醫院資料，睪丸扭轉是指懸吊睪丸的精索扭轉，令睪丸的血液供應截斷，導致突發性的疼痛和腫脹，如果未能及時處理，可能會導致睪丸壞死。

睾丸癌

根據衞生署資料，睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，是香港較罕見的癌症。愈早證實患上睪丸癌，完全康復的機會愈高。睪丸癌治癒的整體成功率非常高，超過九成患者可以康復。

睪丸癌患者的常見病徵及徵狀包括：

1.睪丸出現無痛的腫塊或睪丸肥大

2.陰囊感覺沉重

3.下腹或鼠蹊隱隱作痛

4.陰囊突然積聚液體

5.睪丸癌可能產生激素，令乳腺增大或疼痛

▼睪丸自我檢查（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，孩子睪丸變小危機知多啲：（按圖👇👇👇）

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