婆媳糾紛｜新抱怕傷手戴手套洗碗遭奶奶禁止　用洗潔精要注意5點

每個家庭都有不同的生活習慣和家規，與其他人生活時往往會因習慣上的差異而產生磨擦。近日有港女於網上大吐苦水，指自己與奶奶因清潔習慣不同而產生糾紛，奶奶禁止戴手套清潔，但事主又怕清潔劑傷手而堅持己見。



事主於香港討論區發布文章，題為「奶奶唔畀人戴手套洗碗」。她指平時清潔時，怕清潔劑的化學成份傷手令皮膚粗糙，因此會戴手套清潔，洗碗時也不例外。她與奶奶同住後，發現奶奶是手用洗碗，家中沒有手套，因此便買了手套回家打算共用。

奶奶禁止戴手套洗碗

有天奶奶發現她戴手套洗碗，於是立即命她脫掉手套，指這樣洗得不徹底：「奶奶見到，即刻叫我除咗對手套佢，話戴住手套洗碗點會乾淨，要用自己隻手摸住個碗先知仲有冇嘢未洗走。」事主不同意奶奶的說法，於是堅持己見：「我就當然唔聽奶奶講，同佢講我有洗得好乾淨」。

新抱和奶奶因清潔習慣不同而產生糾紛。（photoAC）

擅自丟掉手套惹不滿

怎料翌日奶奶沒有過詢問她的意見，便擅自丟掉手套，更說：「唔知買嚟做咩」、「好嘥錢」，令新抱大感不滿，於是發文詢問網民意見。

網民意見不一：戴手套VS用手洗

一部分網民都同意奶奶的說法，認為戴手套清潔未能用觸覺分辨碗盤是否夠乾淨：「某程度上佢係啱，我同意真係要手摸先知洗唔洗得乾淨」、「我叫我阿媽戴手套洗，佢都係話唔舒服、摸唔清等理由」，也有人認為戴手套不一定洗不乾淨，指奶奶應尊重他人的做法，籲事主「罷工」留給奶奶洗。

不過都有網民直斥奶奶行為過火，而且丟掉只用了一次的物品非常浪費：「但係都唔使掉咗對手套囉」、「用咗一日就扔，好嘥嘢」、「太浪費呀」。

奶奶擅自丟掉手套令新抱大感不滿。（photoAC）

消委會提醒用洗潔精應注意5點

1.購買前細閱產品詳細成分資料，暸解是否含有可致敏成分。

2.皮膚敏感人士、濕疹患者，以及雙手有傷口時，應避免選用含有MIT、CMIT或BIT等防腐劑的產品。

3.有需要時應配戴手套洗碗，以減少接觸刺激或致敏物質。

4.洗碗碟時，如污漬不太頑固，可用冷水加適量洗潔精，避免長開水喉沖洗。

5.遇到頑固或者油膩污漬，可先用熱水浸泡，再用洗潔精清洗，以節省洗潔精的用量。