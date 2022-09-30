不忿鄰居小孩生得高 奶奶要求孫補充鈣片 解構兒童補鈣正確方法

很多家長也非常關注小朋友長高的課題，他們會密密為小朋友遞上補鈣食物、飲品，如牛奶或豆漿等等，有些更會直接購買鈣片給小朋友補充鈣質。近日，一位港媽在討論區發文指，奶奶不忿孫比鄰居小孩矮，便為孫購買大量鈣片補鈣。但媽媽卻指從日常食物中也能補充鈣，不用補充鈣片，更指過量攝取會延伸一些健康問題。文中會解構兒童補鈣指標及正確方法、食物補鈣清單、解拆補鈣繆誤。



奶奶愛將女孫跟別人比較

事主表示，女兒的身高跟同齡的小朋友對比，是相對生得矮些，不過她認為問題不大。不過奶奶卻對孫兒身高感到不滿，更將她與鄰居的女兒作比較，表示「同人地一樣大，但人地高好多」。

奶奶買大量鈣片希望孫兒進補

事後奶奶更買大量鈣片回家，事主以為是她想補充鈣，後來才知道她是送贈孫兒的。事主認為小朋友還小，現時只是就讀小學「仲有得高」，不用那麼快要小朋友進補。



事主認為小朋友偏食或吸收唔夠鈣，也是奶奶造成的。因為平日要求小孩喝奶時，奶奶卻說不要逼佢飲，自此令小朋友偏食問題更加嚴重。現時她卻說孩子不夠鈣，而要轉成鈣片，現時正苦惱是否讓孩子服食鈣片。

事主認為補鈣也要有適當方法，而且平日的食物也有鈣成分，未必需要現時迫孩子服食鈣片。

小童每日鈣的攝取量

據香港特別行政區政府的衛生署學生健康服務網頁中顯示，不同年齡的人士每天建議攝取量都是不一樣。

圖／香港特別行政區政府的衛生署學生健康服務

過量攝取鈣延伸的健康問題



根據「中國居民膳食營養素參考攝入量」的建議，7至18 歲的人士 每天不宜攝取超過 2000毫克的鈣質，攝取過量鈣質可能會導致腎石和妨礙鐵質和鋅的吸收。

如何正確補鈣？

任何年紀的人士，都應做好預防措施。兒童和青少年階段是骨質密度的形成期，這時期形成的骨質密度愈高，日後出現骨質疏鬆的風險便會相對減低 。

可以從食物或飲品當中吸收鈣質，如牛奶或奶類製品 ( 如芝士、乳酪等 ) 均含有豐富鈣質。全脂奶所含的鈣質與脫脂奶大致相若，但脂肪含量較高，建議控制體重人士選用低脂或脫脂奶。

一杯240毫升的全脂奶和脫脂奶的鈣質含量：全脂奶（276鈣毫克）、脫脂奶（299鈣毫克）

有很多食物同樣蘊含豐富的鈣質

圖／香港特別行政區政府的衛生署學生健康服務

補鈣三大繆誤

1. 補鈣引致玻璃骨？＊



成骨發育不全症(Osteogenesis Imperfecta，簡稱OI)，又稱爲玻璃骨，根據美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，簡稱NIH)指出，此病主要是由於遺傳或基因突變導致，大多數患有玻璃骨的人都從父母那裏遺傳到有玻璃骨的基因，即使父母沒有玻璃骨，小孩仍有可能因自發性突變而患病。



＊https://www.bones.nih.gov/health-info/bone/osteogenesis-imperfecta/overview

2. 不吃奶類製品只吃鈣片？鈣片和奶類製品雖然同樣能夠提供鈣質，但奶類製品除了鈣質，更提供其他營養素，例如維生素Ｄ、蛋白質、碳水化合物及各種礦物質。攝取過量鈣質可能會導致腎石和妨礙鐵質和鋅的吸收。因此，鈣質補充劑應在醫生的建議下才服用。3. 飲豬骨湯和魚湯可補充鈣質？

這完全是一個誤解。豬骨和魚骨的鈣質不易溶解於水中，因此豬骨湯和魚湯內所含的鈣質可以說是微乎其微。

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