親子Staycation｜香港黃金海岸XPokémon萬聖節活動入住送主題精品

Pokémon熱潮紅遍全球！適逢萬聖節，香港黃金海岸酒店打造「Pokémon萬聖節住宿計劃」以換上萬聖節裝扮的Pokémon為主題的住宿矚目登場，有可愛活潑的Pokémon房間佈置，更已準備好一連串精彩活動，包括「Pokémon萬聖節攤位遊戲」、「寶可夢集換式卡牌遊戲教學班」等，同場更另設萬聖節市集。



萬聖節住宿計劃 暢玩Pokémon主題活動

香港黃金海岸酒店推出「Pokémon萬聖節住宿計劃」，計劃包括：入住豪華海景客房住宿一晚、享用聆渢咖啡廳早餐（2位成人及1位小童）、暢玩Pokémon主題互動小遊戲、參加萬聖節手偶工作坊，免費使用不同酒店設施等。此外，酒店亦設有Pokémon露台主題客房讓一眾粉絲升級入住（須每晚額外另加HK$400，另設加一服務費），不論是被套枕袋、毛公仔，還是客房的玻璃窗貼及窗簾，都充滿Pokémon的足跡。

每位入住皆可獲贈Pokémon萬聖節咖啡杯乙隻、Pokémon造型紙帽乙套（包括呆火鱷、新葉喵及潤水鴨造型紙帽）及一套六款Pokémon萬聖節貼紙！

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此外，入住香港黃金海岸酒店「Pokémon萬聖節住宿計劃」的每位小住客，則可以免費暢玩設於酒店的三款Pokémon主題互動小遊戲。包括講求手眼協調的「巫婆帽套圈圈」、考驗力度運用的「萬聖節南瓜保齡」及挑戰記憶力「Pokémon配對遊戲」。連續入住兩晚，更可額外參與「烘焙或陶藝工作坊」乙節 （1位小童，需預約）、兒童小火車或黃金海岸飛天鋼索乙節。

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香港黃金海岸商場Pokémon萬聖節攤位遊戲

Pokémon將於10月29至31日期間聚集香港黃金海岸商場，與訓練家大玩萬聖節攤位遊戲。只要完成任務，即可贏取萬聖節糖果。另外於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣單一消費滿HK$300，即可換領Pokémon萬聖節攤位遊戲券乙張（先到先得，換完即止）。

寶可夢集換式卡牌遊戲教學班

香港黃金海岸商場準備「寶可夢集換式卡牌遊戲教學班」，由專業導師帶領大家認識卡牌種類、基礎遊戲規則及對戰技巧，從零開始學習對戰技巧，以「實戰」的方式邊學習邊切磋。

寶可夢集換式卡牌遊戲教學班

黃金海岸商場萬聖節市集

香港黃金海岸商場中庭另特設萬聖節市集，匯集不同特色攤檔售賣應節精品、手作小物等，可以一邊逛市集一邊享受萬聖節氣氛。駐場更有彩繪化妝師，可以畫上面部彩繪扮鬼扮馬！

黃金海岸酒店 Pokémon萬聖節住宿計劃



日期：即日起至2022至11月6日

地點：香港黃金海岸酒店



計劃內容：

每晚由港幣$1,740起*，優惠包括：

豪華海景客房住宿一晚

聆渢咖啡廳早餐（2位成人及1位小童）

Pokémon互動小遊戲

Pokémon精美禮品一份

萬聖節手偶工作坊

房內迷你酒吧

免費無線上網服務

免費享用酒店健身室及泳池

穿梭巴士服務往返酒店及尖沙咀 (名額有限，先到先得)

升級入住Pokémon露台主題客房，每晚只須另加港幣$400*



連續入住兩晚優惠：

烘焙或陶藝工作坊乙節 (1位小童及敬請預約)

兒童小火車或黃金海岸飛天鋼索乙節

其他小童額外收費：每位HK$500 (包括住宿、早餐、工作坊、小遊戲及精美禮品)

Pokemon萬聖節攤位遊戲



遊戲券換領日期：2022年10月10日至10月31日

遊戲券換領時間：上午10時至晚上10時 (10月10至30日)；上午10時至晚上7時30分 (10月31日)

遊戲券換領地點：黃金海岸商場1樓客戶服務中心

活動日期：2022年10月29日至10月31日

活動時間：下午1時至晚上8時（10月29至30日）；下午3時至晚上8時（10月31日）

活動地點：黃金海岸商場1樓

於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣單一消費滿港幣 300元或以上^，憑商舖發出之機印發票及其付款存根，即可換領Pokémon萬聖節攤位遊戲券乙張。(先到先得，換完即止。)

寶可夢集換式卡牌遊戲教學班



日期：2022年10月8至9日及15至16日 (星期六及日)

時間：下午1時至6時（每節40 分鐘）

地點：黃金海岸商場中庭

內容：可到 S+ REWARDS 免費登記參與，名額有限，先到先得，額滿即止。