親子好去處｜展城館繼往創未來　七彩大型棋盤遊戲建造模擬人工島

平日周末除了去遊樂場、主題樂園之外，不妨與子女參觀互動展覽，邊玩邊學！現在中環展城館有「繼往創未來」展覽，分為戶外及室內展區，有超多打卡位，可以透過互動展品學習香港城市基建發展以及未來的重點項目。



戶外展區有多個海、陸、空七彩顏色的基建裝置，加入了AR互動元素，肉丸朗最開心就是在大橋上奔跑，以及進入高鐵列車遊玩。

室內展區設大型LED屏幕，是全港首創大型互動的規劃及基建展覽模式，肉丸朗腳踏地上的顏色圈圈，牆上屏幕便即時播放有關香港大型項目的短片，可以玩又可以學習。

室內展區設大型LED屏幕，是全港首創大型互動的規劃及基建展覽模式。

我們最喜歡3樓參觀「建島未來」展區，小朋友化身成城市規劃師，就像玩SimCity般接受挑戰。我們設計的模擬城市更會呈現在大螢幕上，好有成功感！

有關香港城市規劃及發展的「繼往創未來」展覽 好值得參觀！大家都快點去參觀～

繼往創未來｜規劃與基建展覽

日期：2022年7月6日至11月30日（免費入場，無需登記）

時間：10:00至18:00（週一至四）；10:00至19:00（週五至日及公眾假期）

地點：展城館

地址：香港中環愛丁堡廣場3號（近大會堂低座）



資料及圖片授權：肉丸朗之快樂日常