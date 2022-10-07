親子好去處｜歷史文化遊、運動會、商場展覽及互動遊戲

這個周末去哪裡玩呢？天氣時涼時熱，遊樂地方包含室內、室外位置就最好不過了！今個周末開始，01親子每周為大家搜羅多個親子好去處地方，希望大小朋友都玩得開心，渡過輕鬆、有趣的親子時光。



「活力避風塘主題區」Walla-Walla歷史文化遊活動



「活力避風塘主題區」的水上主題區於 10 月 1 日推出全新「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」，歷時 45 分鐘的導賞團，市民可乘坐 3 艘復刻昔日海上的交通工具「嘩啦嘩啦」（亦被稱電船仔或水上的士），穿梭於避風塘，參觀佇立水上近七十載、全港唯一的水上三角天后平安堂內等景點，體驗避風塘的歷史及獨有文化。水上主題區亦設有限定水上市集，導賞團友可購入多款本地特色美食，並在特定的避風塘範圍投放祈願水燈。

「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團

路線：由銅鑼灣避風塘登船，途經漁民海上居所、蝦艇、捕魚船、帆船、怡和午炮、水上三角天后廟等景點。

查詢熱線：6938 8693

營運時間：10am-6pm

收費詳情：平日每位$140，星期六、日及公眾假期每位$196，逢農曆初一、二、十五、十六每位$280 （每艇最多可載 6 人）

備註：

1.網上優惠活動需提前一天預訂，額滿即止

手抱嬰兒及寵物不可上船，18歲以下人士須由一名18歲或以上人士陪同才可登船

「Walla Walla 嘩啦嘩啦歷史文化遊」導賞團

「活力避風塘主題區」

地點：維園道怡和午炮和銅鑼灣消防局之間

前往方法：於銅鑼灣世界貿易中心經通往怡和午炮的行人隧道，步行約7分鐘； 從維多利亞公園近維園道行人天橋前往，步行約2分鐘；從天后港鐵站A2出口沿興發街前往，步行約7分鐘

期間限定本地特色美食市集

「活力避風塘主題區」為構建出更舒適的海濱環境，區內駁通約 150 米的海濱長廊及保留附近現有的一棵大榕樹，為當區提供更多綠化空間。新增貼心設施包括戶外桌椅和遮陽設施、長廊的欄杆上增設了多座可以放置罐裝和樽裝飲品的「小吧台」等，為市民提供全新海濱共享空間。除了美化前身為「敬記船廠」的位置，大榕樹附近設有特色小食亭及避風塘市集，售賣茶粿、糯米糍及其他甜點等多款本地特色美食。主題區全日開放，老少同樂之餘，同是寵物友善場地，讓大家輕鬆愉快享受海濱空間。

開放時間：星期六、日及公眾假期11am-6pm

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KIDS FIT親子運動會 ‧ 毛毛蟲運動會



毛毛蟲運動會以一系列親子充氣體能遊戲為主，讓孩子在家長的陪伴和鼓勵下突破重重難關，在成長的道路上邁進一大步，能蛻變成一隻美麗的蝴蝶。毛毛蟲運動會中，含不同元素的挑戰，是一個另類親子運動會。

6項大型充氣體能遊戲

【毛毛蟲競賽、搬得大鴨仔、開心隧道、親子大滾輪、鉛筆大力士、巨型水泡】

- 由KIDS FIT幼兒體能導師設計及帶領

- 孩子建立自信，勇於面對未來的挑戰

- 創造屬於你們的美好回

- 每組門票將獲贈專屬禮物包（包括完成證書、完成獎牌、家居運動毛）

活動詳情

日期：10月7-9日（星期五至日）

地點：荃灣D・PARK L1 中庭舉行

對象：3至10歲兒童及其家長

【3-6歲：幼稚園組別 ｜6-10歲：初小組別】

時間：上午10時至晚上7時 ｜每天9場｜每場1小時

《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》@朗豪坊

「星空裡萬物在轉，歷億萬年……」耳熟能詳的歌曲，是不少80後的回憶，有魔法少女始祖之稱的魔法の天使クリィミーマミ（港譯：我係小忌廉）將於明年踏入40週年。為迎接這個大日子，朗豪坊與潮流玩具平台kkplus在10月份攜手舉辦《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》期間限定店，為一代動漫歌姬舉行全港首個音樂祭，以閃亮的霓虹LED打造夢幻音樂舞台！1:1的小忌廉將坐在月亮華麗登場，這個經典場景加上多個打卡位，粉絲們絕對不能錯過！

同場亦設有期間限定店，kkplus聯乘多個品牌，包括BIGBOYSTOYS、IIJAN、Grocery及Somewherenowhere等推出逾百款「我係小忌廉」會場限定紀念品，當中包括芳香蠟燭，化妝袋、毛巾、紀念餐具、毛公仔等。另外還有一系列會場限定單品及變身器造型飾物盒作獨家預售！LP CLUB 會員於場內美容商舖消費滿指定金額，更可免費獲贈「我係小忌廉」限量版紀念品。

《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》期間限定店@朗豪坊

日期：即日起至10月31日

時間：中午12時至下午9時（星期一至五）

上午11時至下午10時（星期六、日及公眾假期）

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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香港紅十字會國際減災日活動2022暨共建「氣候韌性」社區項目



全球氣候變化帶來各種極端天氣，如酷熱天氣、海平面升高、超强颱風等，所產生的災害迫在眉睫。聯合國將每年的10月13日訂為「國際減災日」，以紀念各國民眾和社區為減少災害所帶來的風險而付出的努力，並提高大家對控制災難風險的認識。為響應這日子，香港紅十字會舉辦「國際減災日活動2022」，提高大眾對氣候變化與備災的關注。（詳情見續頁）

由香港紅十字會主辦，滙豐銀行慈善基金全力支持的「共建『氣候韌性』社區項目」，目標一年內提高650戶（約1,300人）居住於深水埗、油尖旺及九龍城區不適切房屋同時受氣候變化影響的居民應對氣候危難的能力和備災意識，亦會為有需要的家庭更換能源效益更佳的電器，減低室內温度之餘減少耗電及電費。亦配合宣傳活動，鼓勵市民減排節能，實踐環保生活。

國際減災日活動2022暨共建「氣候韌性」社區項目相關活動

日期：2022年10月9日及10日（星期日及一）

地點：馬鞍山新港城中心（MOSTown）2樓天幕廣場展覽場地A及B

時間：

項目開幕禮

10月9日：上午10時30分 – 下午12時10分

備災展覽、遊戲攤位及家居綠化工作坊

10月9日：中午12時 – 晚上7時

10月10日：上午10時 – 晚上7時

昂坪360秋日呈獻「歲月文具巡禮」



歲月神偷會向我們的記憶打主意，但他如何神通廣大，也偷不走我們小心放入抽屜內的珍藏，毋須貴重，一個童年時您喜愛的筆盒，取出細看，所有校園生活的回憶，如泉湧出，是回味人生時開心的片段。於10月14日至11月20日，昂坪360特意呈獻「360歲月文具巡禮」，首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，同時將別具本地情懷的懷舊文具，鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣於市集圓形廣場前展示，讓大家拍照打卡重回那些年，回憶那些伴你度過無數課堂的好拍檔，重遊青蔥時光。

昂坪360與香港資深玩具收藏家莊慶輝先生攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件五十至七十年代經典書簿及文具，讓賓客一同見證時代的集體回憶。而周末期間亦特設「和諧粉彩工作坊」，父母與子女一起爆發創意宇宙，共享非凡親子時光。



周末特設「和諧粉彩工作坊」 共度幸福的親子時光

家長於周末期間可帶子女到昂坪360大玩「和諧粉彩工作坊」，由專業導師即場指導，讓小朋友透過手指及簡單工具發揮無限想像和創意，將乾粉彩的粉末於畫紙上建構出獨一無二的小小世界，共度專屬的親子時光！

360 歲月文具巡禮

日期：2022年10月14日至11月20日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集圓形廣場

文具時光走廊

日期：2022年10月14日至11月20日

時間：上午11時至下午5時半

地點：360旅遊資訊中心

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Happy Theory Playhouse



位於荃灣海之戀，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等，足夠好玩和放電！

整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。

Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。

地址：荃灣海之戀商場 3樓 3014至3015號舖

開放時間：10:30 - 20:00

01空間優惠價：

星期一至五 (非公眾假期)

一位小童 及 一位成人 (1小時30分鐘)：HK$ 200 (原價: HK$260)

星期六、日或公眾假期

一位小童 及 一位成人 (2小時)：HK$ 260 (原價: HK$320)

*小童：6 個月至 8 歲；成人 18 歲或以上



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香港大富翁夢想世界™



香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館，以全息投影和4DX體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子，還是朋友約會，男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶，通過多種互動體驗，獲得意想不到的驚喜。

凡經「01空間」活動平台購買門票，將會獲得獨家折扣優惠！

門票資料

A) 成人門票 HKD208 (原價HKD260)

- 成人 12-64歲

B) 小童或長者 HKD176 (原價HKD220)

- 小童 3-11歲

- 長者 65歲以上

C) 01空間獨家: 家庭組合 HKD394 (原價HKD540)

- 成人一名

- 小童一名

- 包兩個movenpick雪糕

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