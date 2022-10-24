點幫 2至6歲小朋友揀圖書？ 原來揀書要分學習階段、學習能力

2歲進幼兒園後，孩子開始接近大量書籍。教室的櫃裡有很多圖書，這些書可不是濫竽充數，每本都是教師依著該班「年紀、學習狀況、主題、學習不同階段」來挑選，家裡的圖書也應該依著孩子的發展做替換及更新。

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學校的老師會透過工具書「幼兒書教保活動課程大綱」為不同年紀孩子設立「學習目標」。

2至3歲孩子學習目標

1. 喜歡聆聽童謠

2. 喜歡探索圖畫書

3. 描述圖片主要的人或物

4. 說出喜歡的故事書

5. 喜歡嘗試說故事

3至4歲孩子學習目標

1. 發覺兒歌與童詩的韻腳

2. 發現重複聽到的字詞

3. 理解故事的角色

4. 描述圖片細節

5. 描述故事主要角色

6. 重述故事

4至5歲孩子學習目標

1. 辩認兒歌與童詩的韻腳

2. 理解故事角色與情節

3. 知道書籍封面有書名、創作者的名字

4. 敍說一組圖片部分連貫的情節

5. 描述故事角色間對話與情節

6. 說出/畫出/演出自己變成某角色會有哪些感覺與行動

7. 編創情節連貫的故事

5至6歲孩子學習目標

1. 辩認兒歌與童詩的韻腳

2. 理解故事角色、情節、主題

3. 辨認欣賞作者的圖像細節與風格

4. 從生活環境中認出常見的文字

5. 看圖片敍說有主題的故事

6. 改編故事書的不同結局

7. 創作圖畫書

(包括封面、書名、作者、情節連貫的故事）

學習里程

• 透過以上目標讓我們能知道孩子現在學會了什麼／還不會甚麼？

才能持續循序漸進的教導

• 透過以上目標可以知道書櫃裡應該放哪些書，才能前往該年齡的目標。

書櫃裡的書怎麼挑？

不同「種類」的書

1. 想像性（不是箱子、橡皮筋可以拉多長..）

2. 知識性（我種了高麗菜..）

3. 唸謠（有韻腳的唸謠童謠）

4. 工具書（可供幼兒查詢想知道的資訊）

5. 認知性 （123到動物園、顏色翻一翻….）

6. 有故事情節（我不是故意的、一片披薩一塊錢..）

生活自理繪本

與其媽媽一直教刷牙，不如交給繪本大神來說

分離焦慮、人際關係的繪本

上學前及上學初期必備繪本，透過繪本帶給孩子更多上學的勇氣。

情緒繪本

其實情緒這門課連大人都還在學習，「不要哭、你要勇敢、不開心不可以打人、生氣也沒用…」，大人的做法反而是堵住孩子情緒的出口。

透過繪本讓孩子察覺自己有情緒，才能理解情緒發生原因，再學習調節情緒/運用策略方法。

有注音符號的書

到了大班下學期（幼小銜接）開始認識注音符號，因此繪本裡埋藏注音符號。在日常中能引發孩子主動感興趣、嘗試拼讀念讀。

依孩子狀況/教室主題添加書本類型

小生物主題遇到生命的離開我會「生命教育」繪本；

吵架、插隊、東西亂丢⋯我會帶入「生活常規」繪本；

說謊行為我會帶入「品格教育」繪本；

之前發生小孩偷看别人上廁所或是末經同意抱/親别人，我會帶入「性別教育」（身體紅綠燈）。



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