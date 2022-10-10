01親子x麥當勞送禮 Baby Shark環保圖書 邊睇圖書邊學環保小知識

麥當勞一直致力推動親子共讀，鼓勵家庭建立溫馨而緊密的親子關係。由於反應熱烈，Baby Shark環保圖書已於全部麥當勞門市換罄。現時麥當勞獨家送 01 親子讀者限量10套（一套六本）Baby Shark環保圖書。香港麥當勞宣佈全線麥當勞餐廳及 McCafé 實行「齊齊減塑」，由即日起分階段停止提供*塑膠餐具，轉用木餐具，預計每年減少使用約一億件塑膠。麥當勞同日亦宣佈與 Pinkfong Baby Shark 合作推出全新環保圖書系列，並邀請了星級環保爸爸郭富城擔任環保大使，鼓勵減少使用一次性塑膠，攜手推動環保教育，為一眾小朋友帶來綠色新學年。



聯同 Baby Shark 推出全新環保圖書系列 星級爸爸郭富城擔任環保大使

麥當勞作為全球最大兒童圖書出版商之一，香港麥當勞亦自 2015 年起推出「Happy Reading 親子閱讀樂」，截至 2021 年年底已透過開心樂園餐送出 700 萬本圖書，鼓勵親子共讀，締造溫馨的親子時光外，亦可增加雙向交流，為兒童培養良好的品格，並授予環保知識。

Baby Shark 作為 YouTube 全球播放量最多的影片的主人翁,點擊量超過 110 億，是 The PinkfongCompany 旗下的人氣卡通人物。香港麥當勞今次聯同 Baby Shark，於這個新學年為開心樂園餐推出全新系列一共六本圖書，分別有：「減塑學堂」、「飲管 NO!NO!NO! 」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼 NO WAY」及「大戰垃圾大魔王」，取材自 Baby Shark 一家的日常生活點滴，內容涵蓋減塑、減少浪費和節能的訊息，藉趣味盎然的故事教育下一代建立正確的環保概念。



由 9 月 23 日一連三星期，每星期推出兩本 Baby Shark 圖書，凡惠顧任何開心樂園餐，即可獲一本 Baby Shark 圖書。每本圖書結尾更特意附上小遊戲或填色圖，讓家長與孩子一起學習，透過互動的方式明白箇中道理，以從小培養環保的習慣，一同成為地球守護隊一員！Baby Shark圖書系列數量有限,換完即止。

同時,麥當勞今次亦特別邀請到一向支持環保的星級爸爸郭富城擔任環保大使，與麥當勞一同宣揚環保減塑，鼓勵一家大細「麥麥行多步」。身為人父，郭富城坦言：「我們常說父母就是孩子的第一位老師。在他們成長過程中,我不時提醒兩位女兒要保持一顆愛護地球的心。培養環保意識並非一朝一夕,更要從小事做起才能逐漸養成生活習慣。今次很高興能聯同麥當勞鼓勵大家『齊齊減塑、麥麥行多步』，對於 Baby Shark 合作推出的圖書亦感到非常興奮，尤其自己兩位女兒特別喜歡 Baby Shark，期待為大女和細女講這些環保故事，享受親子共讀時光。」即刻去片觀看環保大使郭富城及 Baby Shark 合作的環保宣傳短片：https://www.youtube.com/watch?v=eAVqH9hJRGo

+ 2

01親子x麥當勞送禮 Baby Shark環保圖書

只要跟隨以下方法，就有機會羸得一套六本 Baby Shark 環保圖書，讓小朋友邊睇圖書邊學環保小知識。

參加方法：

1. 讚好(like) 01親子 Facebook專頁



2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

送禮帖文連結：

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友

👉🏻👉🏻問題：小朋友最喜歡哪一個baby shark角色？請填寫相關原因👈🏻👈🏻

活動日期：10 月10至10月14日

最具創意的 10 位參加者可獲贈《一套六本 Baby Shark 環保圖書》一系列精品。

Baby Shark 主題餐廳登陸紅磡站麥當勞餐廳 邊打卡邊學習

即日起，Baby Shark 更會登陸位於紅磡站的麥當勞餐廳，讓一家大細彷彿置身 Baby Shark 樂園。餐廳會以 Baby Shark 和其他一眾角色進行佈置，由扶手電梯開始就會見到 Baby Shark 的蹤影，然後透過貼在地下的繽紛貼紙標記引路，即可到餐廳後方的室內兒童樂園區，瞬即映入眼簾便是Baby Shark 主題的「環保互動巴士站」、「環保立體大圖書」，以及「齊齊減塑找不同」，讓一眾小朋友不但可以打卡留念，還可以一邊享受美食、一邊輕鬆學習環保小知識。約定大家今個新學年麥當勞見！

*由 2022 年 9 月 22 日起停止提供膠羹、膠叉、膠刀及膠餐具袋，而其餘餐具包括麥旋風羹及McCafé 黑色長羹將於下一階段停止供應。

+ 1

紅磡站麥當勞餐廳室內兒童樂園區開放詳情：

日期： 由 2022 年 9 月 23 日起

時間：星期一至五，下午 2 時至 6 時；星期六、日及公眾假期，中午 12 時至下午 6 時

費用：免費開放

備註：

● 到訪者需符合餐廳堂食防疫安排及要求。

● 有關室內兒童樂園區開放安排將根據紅磡站麥當勞餐廳最新營運情況而訂，任何改動或更新，請留意餐廳內告示。