婆媳｜奶奶每天都來電　話題卻全是瑣事　煩到兒子、新抱也在埋怨

婚姻關係中有許多難解的課題，而婆媳問題總是讓不少女性感到害怕。



一名人妻表示，自己的奶奶無論平日假日，總會為了一點小事情打電話給老公，倘若老公沒接電話就打給她，實在讓她好困擾，直呼「為甚麼不能有同理心阿，累」。

奶奶有事無事也來的追魂call，對這對小夫妻來說是騷擾多於關心吧！（按圖了解）

+ 7

事主在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」提到，奶奶經常為了芝麻綠豆小事打電話給老公，「找不到老公就打給我，沒接到，看到未接來電都是5、6通」。一問之下，才發現奶奶婆求助的問題都是瑣事，像是有個小東西不見了、電扇壞掉了要修理、手機按鈕不見了、電話出現怪怪的雜音、鄰居冷氣壞掉了、鄰居小孩有一題習題不會解答等。

事主坦言，老公每一次都被奶奶搞到很生氣，「我們常被連續狂call搞到很躁鬱，我們會以為有甚麼急事窮擔心，但後來都沒甚麼事」。有一次，事主被奶奶問說為甚麼她上班不能接電話？事主解釋說因為自己上班太忙了，而且會議很多沒辦法一直留意手機是否有來電顯示，也在心裏面吶喊「上班都快忙翻累翻誰有空跟你講這些小事啦！」，對於奶奶缺乏同理心的行徑感到相當無奈。

文章曝光後，有苦主分享相似遭遇：

．「我們沒有跟奶奶同住，老公的大哥跟奶奶同住，可是奶奶卻還是有事就一直打來說『我們這收音機壞了，洗衣機怪怪的，冷氣搖控器不會用』，一直打電話來台北，跟她同住的她都不找」

．「我家是打電話找不到就直接衝來的」

．「以前我老爺也是甚麼事都煩我，不去找他兒子，後來我直接封鎖」。



有過來人建議事主說：

．「直接回覆：我在上班，不重要的事別一直打電話，我會被扣薪水」

．「妳也可以在她（奶奶）無暇分身的時候call她個好幾次，一天她就受不了了」

．「其實遇到這種的，可能要假裝口氣不好的兇她一下，不耐煩一下，也許她會收斂一些」

．「我剛結婚時．很愛打來，也是沒甚麼意義的事情，後來就都關靜音，有看到也裝作不知道，見面的時候就會說『啊我在帶小孩手機沒在身上所以沒聽到』，多次沒接到（電話）她就不會再打來吵我了」。



【延伸閱讀，更多婆媳關係建議】

婆媳｜水晶梨只可獨吃不可分享？奶奶因「5個字」 定下騎呢家規

+ 4

婆媳｜家嫂落力煮飯 因一事被奶奶鬧自私 讓她不願再踏入這廚房

+ 6

延伸閱讀：

單親媽生病忘接放學 懂事女兒暖回1句話讓她超心酸

人妻玩手遊與已婚熟男出軌 不倫關係卻遭意外對象揭發

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】