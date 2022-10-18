幼稚園學費｜九龍區幼稚園名單及學費2間私校停運有學校加價逾4成

全港幼稚園已陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時，除了考慮教學模式及教學理念，學費也是考慮因素之一。教育局早前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》網上版，詳列全港幼稚園2022/23學年學費，家長選校前可作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》、學校網頁）



在2022/23學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，九龍區大部分幼稚園的學費維持不變。西貢區逾半數不參加幼稚園教育計劃的學校，學費都有上漲，其中升幅最高為位於將軍澳的LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)，比前學年學費高18.4%。區內的聯合基督教音樂幼稚園於2021年8月因財困停運。

👇🏻👇🏻西貢區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻

油尖旺區大部分參加幼稚園教育計劃的學校，學費都維持不變。區內的聖美雅學校已於2021/22學年退出幼稚園教育計劃，不過學費減少了約1.7%。另外貴族私立學校凱莉山國際幼稚園已於2021年10月因業主收回校舍而停運。

👇🏻👇🏻油尖旺區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻

觀塘區及黃大仙區的學費升幅不大，大部分學校加價都不足5%。學費上漲最多為位於油塘的苗士國際幼稚園，由$70,000升至$77,000共加10%。位於慈雲山的基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園學費減了5.7%。

👇🏻👇🏻觀塘區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻黃大仙區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻

深水埗區的基督教香港信義會南昌幼稚園，全日班由免費轉為收費。其他學校升幅普遍不過5%。基督教香港崇真會安康幼兒學校學費升幅屬區內最高，升了10.3%。

👇🏻👇🏻深水埗區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻

九龍城區參加幼稚園教育計劃的學校，大部分學費升幅都在5%內。除了漢師幼稚園（龍總）升了24%，由$9,900升至上$12,276，以及香港創價幼稚園加了17.8%，由$1,793升至$2,112。部分不參加幼稚園教育計劃的學校升幅頗大，其中兩間分別位於九龍塘窩打老道及火石道的聖若望英文書院，半日K1班學費上漲了44.1%，由$51,600升至$74,400，以及由$69,600升至$74,400，升幅驚人，暫為整個九龍區之冠。