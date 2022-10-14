幼稚園面試│拍片令家長無從入手 專家分享老師最想睇到呢種畫面

兩年多疫情，不少學校由面對面的面試改以錄像面試來取錄學生，有些家長感到十分困擾，擔心錄像拍得差，直接影響取錄的機會。最近，我跟不少老師談過，獲得學校成功揀選的錄像，並非畫面拍得像電影般優美，劇情橋段像電視劇就可成功突圍。家長當然也須清楚這錄像面試的「觀眾」是誰？評判是誰？簡單來說，觀眾及評判就是老師，能在幾百個錄像中能令人印象深刻，一take就pass，有三大獲成功取錄的錄像優點及元素，可跟家長簡單地分享。

(編按:文章作者為Dr. Annie KM Cheung)



一、錄像反映親子關係

在錄像中，親子關係是整個面試過程中最重要的關鍵，小朋友跟家長的互動，能表現出親密的親子關係就已成功了一半。

親子互動是很重要的，尤其是只有兩三歲的幼兒去考PN或者K1時，他們身邊重要的人就是父母。老師很容易就觀察到家長對小朋友的照顧是否無微不至，從父母跟小朋友玩時的投入度，小朋友有否真情流露，就很清楚家庭是否溫暖及和諧。

例如有老師跟我分享過一個成功的錄像面試，家長只是跟小朋友唱一些很簡單的兒歌如Oh McDonald或者「世界真細小」，大家都耳熟能詳的兒歌，但家長及小朋友唱歌時都很投入，甚至笑到「卡卡聲」，唱London Bridge is falling down時，父母更變作拱橋，讓小朋友鑽來鑽去，一家人開心歡笑。這樣，老師就很容易看到家長跟小朋友的親子互動關係，是否真情流露，有否互動。另外面試時跟小朋友伴讀，小朋友是否愛閱讀，是否很喜歡書本，跟父母讀十次廿次都不感到沉悶，也很重要。另一處加分位，是在伴讀時，家長懂得向子女問問題，引導他們理解故事人物，表達對故事主角的反應及感覺，兩人有否樂在其中。在數分鐘的錄像中，老師很容易單憑閱讀、跳舞、唱歌等，就可感受家長跟小朋友的互動及親密程度的高低。

二、錄像反映小朋友的自理能力

如果是插班生或者年齡及能力比較大的小朋友，錄像主要是反映他們的學習興趣。對幼兒來說，老師不會要求可以主動學習那麼快，但如主動閱讀、玩耍、收拾東西等，看到他有主動學習的啟示(independent learning signs)已很足夠。另外，自理能力方面，如懂自己著鞋，不用父母提點，那自理能力已很不錯了。

老師如何判別小朋友有濃厚主動學習的動力，有喜學的學習範圍(Areas)，對於揀選入圍也是個很現實的考量。老師會擔心小朋友入學後，是否有公主病或是嬌生慣養，時常哭罵或者無端端發脾氣，或是很乖會坐定定聽指示、合作性強、耐性多些的小朋友，這都是老師決定收生的標準。不少老師認為這些條件比智商高的小朋友更重要，因為求學的過程很長，不需要在PN時就急急取錄IQ爆棚的小朋友。學習是可以慢慢去領略，慢慢去培養，反而一個人的情緒、態度，家人跟他的關係比較重要，影響也較深遠。

而老師如何能在一兩分鐘就判斷小朋友的自理能力，也有些竅門。被家人縱壞的小朋友，不會回應家長取東西或者玩遊戲的提議，甚至不執拾玩具及書籍，這可能在錄像外的背景讓老師留意到，家長也要留意一下拍攝時的現場情況。究竟這小朋友的學習環境是否整齊，是否有足夠光線及安全，溫暖和諧的環境互動，也不用太刻意的，若然太整齊似影樓，就太虛假了。例如小朋友唱完歌，是否自行會把書本放回書包，對幼兒來說，這已是很高的自理能力。砌積木後，不用家長吩咐，自己能收拾放好及整理凳子。雖然只是幾秒鐘的時間，能錄在影像內，就是加分的機會。

再談談大一點的小朋友，如小一或者幼稚園插班生，老師的要求可能比較高，不再是收拾書包或者收拾玩具那麼簡單。老師會知道小朋友在某些範疇的興趣，因這可反映小朋友是否有專注力、求學精神、發問勇氣，會否認真地學習。

有位老師曾跟我分享，有位很喜歡動物的小朋友，媽媽揀了本他喜歡的動動書籍，內容很簡單，在母子互動時，小朋友表現得很興奮，對動物形容得很仔細，眉飛色舞，自動提起曾在動物園見過，又扮動物怎樣叫，是否怕熱，又問媽媽牠平時會吃些甚麼，相約媽媽再探望牠，又問是否有套卡通關於這動物，連媽媽提過這動物喜歡群體生活也清晰地表達。故事雖然簡單，但母子間的親密互動，小朋友不停提問及說出以往的經歷，老師看到小朋友真心對動物很有興趣，也造成了加分的地方。有位升小一的老師提過，如能說出動物來自哪個國家、生活環境習性，關於動物的「硬資料」，確能打動老師感到小朋友對動物的熱誠。

三、須提供具語境化(contextualize)的錄像

語境化的意思，是錄像的內容要具有語境，即有上文下理，讓目標觀眾(target audience)即老師，能在5分鐘的分享或是3分鐘的自我介紹就對小朋友印象深刻。具語境的內容須有背景及故事性，要有含意，環節互有關連，比較容易明白及理解，就能夠在幾百人中突圍而出了。

要在幾分鐘的錄像內容有語境言之有物，引起人的聯想，其實並不困難。例如一兩歲小朋友已能分辨多種不同的顏色，不是一兩種顏色，而是七八種，這比同年的小朋友優秀，就可成錄像的主調。簡單做法，就讓小朋友指示不同顏色，但這樣太簡單，不算是語境，如能將單純的分辨顏色轉化成有意義的遊戲或互動，從遊戲中讓老師知道小朋友懂得分辨不同的顏色，就更有意義了。

例如錄像開場時帶他去超級市場，讓他去選擇綠色的蔬菜或不同顏色的水果，自己揀選後放在籃子上，甚至懂得蔬菜及水果的名稱，下一個鏡頭回家，媽媽叫他幫手分類，見他懂得把不同顏色的蔬果，放在媽媽指定的袋子或是籃子，在這過程中，老師已知曉小朋友擁有分辨顏色及蔬果名字的能力。家長若覺得轉換場景拍攝太費氣力，可利用玩具如小廚房，已有不同顏色的蔬果玩具讓小朋友作分類。最後一幕，都想展示小朋友的自理能力，可讓他幫手清潔，甚至清洗生果，作為完美的結幕。

若家長難以帶小朋友出外拍攝，場景須在家中，可先預備一些沒有上顏色的玩具或者公仔，讓小朋友填上不同的顏色或者貼上自己剪的圖案，除可表現創意，也可表達小朋友的耐性。媽媽更可在旁鼓勵他，問他接著可填寫甚麼顏色，當小朋友可出不同顏色的配搭時，在整個活動中，老師就可通過互動的親子遊戲，知道小朋友懂得分辨多種顏色。還可再增些內容，例如畫些熊仔動物，然後帶他們回家，把相關或是同一顏色系列的動物，分配相同顏色的家，最後自行收拾整齊，這三四分鐘的影片，已是個具語境的遊戲了。

總結一下，錄像表現的第一個元素是親子活動，在超市跟家長有問有答，十分親密；第二，表現小朋友有知識(knowledge)，如懂得分辨顏色，看到他出色的地方，能主動學習，對顏色有興趣，而幫手清潔及執拾，就表現出自理能力。如果這樣包裝錄像的話，就是有語境化，有系統的內容，即擁有第三個元素。這三個元素的要求都是有經驗老師的分享，成功個案的共同特質。