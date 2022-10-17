幼稚園學費｜港島區幼稚園名單及學費 有學校加三成學費
撰文：小山
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全港幼稚園已陸續開始接受報名及進行面試，家長為子女選擇學校時，除了考慮教學模式及教學理念，學費也是考慮因素之一。教育局早前公布《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》網上版，詳列全港幼稚園2022/23學年學費，家長選校前不妨參考。
（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年》、學校網頁）
在2022/23學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，港島區大部份幼稚園的學費維持不變，剩餘幼稚園學費加幅介乎1%至10%。但中西區幼稚園潮陽幼稚園的全日班學費由上學年的$10,356升至本學年$13,812，增幅達33.4%。
至於中西區不參加幼稚園教育計畫的學校中，向來受家長青睞的維多利亞教育機構屬下幼稚園，維多利亞（寶翠園）幼稚園的幼兒班半日、低班半日及高班半日班學費增幅約9%至9.5%。
另外有個別學校減學費，東區中華基督教會柴灣堂幼兒園的全日班學費下調約一成六，由上學年的$3,120降至本學年的$2,600。
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇中西區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇灣仔區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇東區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇南區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
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