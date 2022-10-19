港媽試婚紗驚見仔仔搗亂即叫賠錢清潔「做錯事要負責」獲店主激讚

家長與孩子外出時，最怕他們四圍搗亂。當小朋友闖禍後，家長會要求他們承擔責任，還是念小孩不懂事讓事情淡化？有婚紗店負責人於網上發文分享工作所聞，指有位母親試婚紗時，兒子在店內搗亂，母親發現後要求兒子賠錢或還原場地。事後店主也發文激讚母親勇於承擔！



婚紗店「慧子婚紗 Mrs. Tse Bridal」於社交平台發文，指有位單親媽媽帶同兒子義租婚紗，打算拍全家福。媽媽試身前安排兒子坐在美甲枱旁，更叮囑他：「你最好同我坐定定睇電話，警告你唔好又搞人啲嘢」。

美甲鑽石當霹靂雷珠玩

怎料試身期間，店主聽到兒子邊大笑邊念《唐伯虎點秋香》的對白：「呢啲唔係紅豆！係我新發明嘅暗器霹靂雷珠！哈哈哈哈，霹靂雷珠！」打開門後店主和媽媽都被眼前景象嚇呆了，原來兒子將美甲鑽石全貼在臉上，擅自弄亂了按顏色分類的鑽石，更弄髒了桌面。

「霹靂雷珠」出自《唐伯虎點秋香》。（網上圖片）

要求仔仔賠錢兼清潔

媽媽見狀便立即教訓兒子，一邊向店主道歉一邊清潔。原來兒子已不是第一次搗亂，媽媽要求兒子拿出銀包賠錢，如果沒錢賠也要還原場地，以免為店家造成不便：「你搞完破壞唔使負責呀？即刻同我逐粒分返佢」、「真係唔好意思阻妳。但錯就要負責！……我唔會縱㗎，做錯事一定要負責，整爛嘢就賠錢啦！」

事後兒子花了兩小時將美甲鑽石按顏色分類及清潔。（相片獲慧子婚紗授權轉載）

店主大讚勇於承擔

事後這位小朋友用了2小時將美甲鑽石重新按顏色分類，並清潔被弄髒的地方。店主發文大讚母親的處事手法：「我好欣賞呢啲家長，教小朋友勇於承擔，唔似有啲成日話：『他只是個孩子』要全世界圍住自己小朋友轉，即使自己小朋友有錯在先，都覺得係人哋嘅錯、社會嘅錯。」