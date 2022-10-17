新加坡餐廳表明「非兒童友善餐廳」若孩子吵鬧騷擾客人會被收罰款

小朋友吵鬧不分日子、時間，有時候難以安撫孩子情緒，影響周遭的人。最近，新加坡餐廳表明是「非孩子友善餐廳」並推出一條規矩，若孩子吵鬧騷擾別人會被徵收附加費。當然，這規矩有著不同聲音，但餐廳解釋是尊重每位前來用餐的客人，希望大家在一個舒服、安全環境下用餐。



孩子吵鬧會被徵收附加費

孩子總是經常吵鬧，家長亦並不是每次也能緩和局面，有時候會直接放棄哄笑，等待孩子自行冷靜下來。不過有新加坡餐廳「Angie’s Oyster Bar and Grill」最近推出一條規矩，若孩子吵鬧騷擾客人會被收罰款，金額為10元坡幣的附加費（約55元港幣）。



家長是收費不合理 拒絕光顧

有家長認為收費不合理，明言不會光顧。

隨後餐廳表示，以往也會收到很多客人的投訴，指餐廳裡常有小孩吵鬧、來回跑，影響用餐環境舒適和安全。而且餐廳裡常有服務生捧著熱食和餐具往來，若小孩奔跑或叫囂或會造成危險。為了顧及不同客人的意見，餐廳便決定推出這徵收費，望家長能約束孩子行為，並教導他們餐廳裡應有行為。

餐廳望食客能互相尊重各人需求 盡量維持舒適及安全用餐環境

餐廳補充在客人訂位前，會被事先通知這項規定，大部份的客人也是尊重和理解。而且新規矩推出後，關於小孩的投訴個案大幅減少，亦未曾因此而開出相關罰單。

此舉是希望大家能互相諒解情況和苦處，在互相尊重環境下用餐。

網民認同餐廳做法 家長有責任管束孩子

網民看到後反應十分良好，他們指這是「超讚的規矩」、「不能讓孩子胡亂跑，影響別人」、「家長應管束孩子行為，不只是在滑手機」！