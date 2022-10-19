《玩轉極樂園》 太婆Coco原型去世 回顧電影中與曾孫動人故事

由彼思動畫製作的動畫電影《玩轉極樂園》(Coco) 在2017年上映引起巨大迴響，電影細緻描繪主角小男孩Miguel與太婆Mamá Coco之間的親情，情節動人心弦。墨西哥一位婆婆María Salud Ramírez Caballero被指為角色Coco的原型，據外媒報道，該婆婆在數天前（16日）獲證實於家鄉與世長辭，終年109歲。



《玩轉極樂園》刻畫動人親情 Coco支持曾孫玩音樂

劇中不時刻畫Miguel與Coco的溫馨片段，Miguel是個孝順男孩，不但親手餵太婆吃橘子，又會變身超人逗太婆開心、陪太婆一起出外曬太陽。

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電影故事中一直相傳Miguel的祖宗因爲了音樂抛妻棄女，故家族嚴格遵循祖訓，就是禁止接觸音樂。Miguel的奶奶一直提醒家人不要碰音樂，但Miguel卻相當有音樂天分，喜歡彈吉他唱歌。熱衷音樂的Miguel希望參加音樂比賽，但吉他被奶奶砸壞，後來他偷取了歌神偶像的吉他，卻意外通往亡靈世界，遇到一個陪伴自己演奏歌唱的流浪漢，經歷連串事件後發現原來他是Coco的父親。

María Salud Ramírez Caballero被指為動畫電影《玩轉極樂園》中角色Coco的原型。（圖/ 網上圖片）

Coco憑歌憶起亡父 與曾孫感人合唱

Coco父親隨後道出要讓Coco記得他，不然他會永遠消失，被世人忘記。Miguel拿著吉他從亡靈界回到人間後，立刻找太婆Coco，求太婆別忘記她父親，令她父親不會被世人忘記，太婆卻不爲所動。於是他拿起吉他奏起太婆父親為太婆創作的歌曲《Remember Me》，成功喚醒太婆記憶。太婆其後取出父親的親筆信，並將印有父親樣貌的照片一角給Miguel看。解開誤會後，Coco父親終可登上祖宗靈璮，Coco更可在亡靈界跟父母團聚，家人從此也支持Miguel追尋音樂夢。