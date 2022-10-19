別總說NO！美國母答應兒子怪要求　專家：說YES讓孩子更有創造力

美國媽媽Lucy Huber在推特上分享她2歲的兒子提出要帶火車軌道去浴室邊洗澡邊玩，Lucy想了一想，雖然有點麻煩，但好像沒有什麼理由拒絕便答應了，後來兒子為了在浴缸裡玩軌道，想到了用強力膠帶把軌道貼在牆上，變成滑水道！這串貼文也引發許多爸媽討論到底該不該同意孩子們的「奇特」要求，有些人非常認同，也有人覺得這樣太寵孩子。



Lucy Huber認為如果孩子的想法不會影響到其他人，就應該放手讓孩子去做，不應該用「很麻煩」、「很丟臉」、「不值得」等大人的理由去阻止孩子探索這個世界，她也會盡量不跟孩子說「不」。其實就算大人有看似很合理的理由對孩子說「不」，但對小小孩來說「不」就是自己不好、自己做錯了、這件事被禁止的意思，因此會限制孩子思考。

（twitter@Lucy Huber）

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許多媽媽在貼文底下表示認同，他們認為孩子的這些想法雖然可能有點麻煩或丟臉，但這就是孩子正在認識這個世界、對生活有興趣的證明，直到孩子長成青少年，也盡量讓孩子自由發展，找到自己喜歡的事情。有媽媽分享她曾經允許孩子一整天穿著睡袋在家跳來跳去，也有人陪12歲的孩子逛漫畫博覽會去見他的偶像。對孩子來說，爸媽的支持非常重要，不僅增進與孩子們之間的情感，爸媽的陪伴也能讓孩子培養對世界的好奇心、熱情！

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雖然說YES可能幫助孩子更有創造力，但也有人害怕凡事說Yes會太放任孩子，會變得沒有常識、不懂得遵守規範，對此，心理學家Irina Matveeva提醒爸媽還是要保有自己的底線，會傷害到他人的事情、不道德的事情不行就是不行！但請不要害怕對孩子說「Yes」，經過教育的孩子們長大後一定可以完美的控制自己的行為。

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有網友提出這觀點也適用於婚姻，她以挑窗簾的款式舉例，窗簾的材質、花色有百百種，跟伴侶一起挑選時意見一定會出現分歧，但不需要選到「完美的窗簾」而是「兩個人都可以接受的窗簾」就好。當老公有想做的事，而這件事並不會造成「嚴重的」後果的話，就放手讓老公去做，彼此的情感比自尊、物質都還重要啊～

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