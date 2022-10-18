野人老師｜孩子最愛怎樣的老師？10大特徵　「這點」比顏值更重要

準時上課，下課欲罷不能，課後還要問問題！這樣受歡迎的老師你有遇過嗎？



子女的老師若有這些特性，相信孩子的校園生活會很高興吧！（按圖了解）

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No.5 給予學生充分信任、出事會問清緣由

在學生出事或有狀況的時候，第一時間不是苛責學生，而是詢問學生緣由，給予學生充分的信任，還沒有搞清楚事情的真相或原因前，不去假定學生一定有錯在先。

網友也分享曾經被科任老師莫名其妙罵到不行，結果班導一來甚麼話也沒罵，還幫我們說話，當下真的感動到不行。網友也表示：「信任學生真的很重要」、「最討厭莫名其妙的老師了⋯」

No.4 對每位學生都一視同仁、公平

一個老師會面對各種類型的學生，不同的個性，不同的家世背景，作為一個老師，應該不論個性、成績或是家境好壞全都一視同仁，公平對待和關注每一位學生，對每個學生都加以關心，不因為差異而差別待遇。

不少網友也分享自己遇到的老師改變他們一生，「小時候家境不好，但老師從來不會因此而區別對待」、「雖然成績不好，但老師也不會覺得糟糕，反而鼓勵去找自己喜歡的事，真的改變了我一生」。

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No.3 與學生像朋友相處、打成一片

老師除了對於學生學業上面的關心之外，適當的關心學生也非常重要。有些老師私下和學生像朋友一樣相處，讓學生們願意與老師分享煩惱，也會傾聽學生的煩惱和擔憂，給予學生像朋友一般的陪伴和建議。

網友也分享有像麻吉老師真的很好，「不只是老師而已，已經是人生導師，給了我很多寶貴的經驗」、「不會有距離感，很親切」、「有煩惱都會想跟這種老師說」。

No.2 對學生溫柔有耐心

每個人擅長的地方都不一樣，在學習的過程中難免會遇到真的搞不清楚的題目，這時候一個有耐心的老師就顯得特別重要，在學生不懂或是有疑問的時候，給予耐心、溫柔的教學，而不是大呼小叫，批評學生很笨或是怎麼教都教不會。

網友也分享自身經驗，「數學真的學不會，都問到不好意思再問老師了，但老師還是超有耐心，瞬間激起一定要學會的慾望」、「有時候是真的怎麼樣都看不懂，問還被兇，真的會瞬間沒自信」。

No.1 個性幽默風趣很好笑

在無聊的課程當中，老師能把上課內容變得好笑有趣，不只能讓學生更願意上課，也能讓學生更容易集中，不會分心打瞌睡，甚至還會期待老師上課，讓學生們除了學習到知識之外，還會因為上完老師的課而感到愉快！

上課幽默有趣的老師會讓學生的注意力更容易集中，讓不少網友大讚這類型的老師：「幽默的老師上課真的比較不會想分心或睡著着、「會讓人想認真聽課，因為不知道老師又要說甚麼好笑的，深怕錯過任何一個笑點」。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月23日至2022年09月22日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大受歡迎老師特徵』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】