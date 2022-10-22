傻爸爸｜教不懂女兒做功課 高材生父親崩潰揼牆 跟妻子示弱投降
撰文：親子王國
出版：更新：
各位爸爸媽媽指導小朋友做功課時有沒有「吐血」經歷？內地一位爸爸教女兒做功課時，解釋了多次後女兒仍不明白，令他崩潰地錘牆。及後，他更向太太提出「交換角色」，讓他負責做家務，請求太太指導女兒做功課。
【延伸閱讀，更多爸爸與孩子相處的故事】
霸氣爸爸｜滿是紋身卻懂珠心算 女兒數學靠他 萌反差老婆都嘖奇
+5
披荊斬棘2｜杜德偉放下野性變身慈父 每談及兒子都用「4字」結尾
+9
女兒暗讚男侍應靚仔 搞鬼爸爸竟替她告白 場面爆笑故事還有後續
+10
新電話買了半年 「一原因」想換iPhone 14 高中生被爸爸大教訓
+6
教不懂孩子做功課 躁爸一拳轟枱卻骨折 冷靜後嘆寧願這樣受傷教養｜年紀少少已懂情緒勒索？6大孩子常見「茅招」 父母要識擋日網票選5大好老公特質 能消滅曱甴也上榜 你的另一半中幾項？總讓妻兒吃得好 暖男嘆已20年沒吃雞髀 網民稱「一招」皆大歡喜湊仔很累「後悔當媽媽」？有這想法別羞愧 逆向思維調節育兒心態
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教養】女兒做功課教極唔識 高材生爸爸超崩潰！求負責做家務】