傻爸爸｜教不懂女兒做功課　高材生父親崩潰揼牆　跟妻子示弱投降

各位爸爸媽媽指導小朋友做功課時有沒有「吐血」經歷？內地一位爸爸教女兒做功課時，解釋了多次後女兒仍不明白，令他崩潰地錘牆。及後，他更向太太提出「交換角色」，讓他負責做家務，請求太太指導女兒做功課。



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【港識教養】女兒做功課教極唔識 高材生爸爸超崩潰！求負責做家務】