媽媽心聲｜誰不想當和善父母？試這樣生氣　比情緒失控後才後悔好

你也是「白天成虎媽，晚上淚流滿面，許願明天一定要跟小孩好好相處」的內疚媽媽嗎？



孕育小生命，新手爸媽常會對自己有過份的期待：專心的陪玩、不用電子產品育兒，當一個溫柔、溫和的好媽媽，絕不會吼孩子、絕不對孩子發脾氣……

前1、2年可能還順風睡水，小孩吃飽睡、睡飽吃，開心陪玩，一切都順心如意，但等到孩子迎來第一個叛逆期，爸爸媽媽便會發現孩子的行為總不在掌控內，或是精力太旺盛，終於拿出手機開啟Baby Shark，偶爾還會拿起愛的小手開始恐嚇數「1、2、3」，成為以前自己最不恥的媽媽。

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幼兒的第一個叛逆期，是親子關係的第一個打擊

當孩子成長到2、3歲時，會迎來第一個「叛逆期」。但與其說叛逆期，媽編還寧願說是孩子的第一個「獨立期」、「成長期」。

這時候的孩子，開始逐漸有了自己的想法，也對這世界開始有了好奇，會想知道不同的做法會帶來甚麼樣的後果，說甚麼話會引起別人甚麼樣的反應，進而試探爸媽的底線；有時候也更覺得自己已經長大、獨立，希望甚麼事情都自己來，但難免會失敗、給人製造麻煩，或是需要爸媽花更多時間解釋、收拾殘局。換個角度看，這也是孩子學習世界如何運作的一個過渡期。

不過對父母而言，原本任人拿捏的孩子開始不好掌控，育兒需要花更多的耐心跟時間。事情不如預期，自然會出現挫折、生氣的情緒。而這也是新手爸媽迎來的第一個自我打擊：「我怎麼會對那麼可愛的孩子發火呢？」

接納自己的情緒，你才能原諒自己

爸爸媽媽不是聖人，怎麼可能不會有情緒？這只是事情超出預期時的正常反應。當你有為自己的情緒找到原由，理解自己為甚麼會有這樣的反應後，就能原諒自己了：「我已經盡力當一個好媽媽，但我不是聖人，我也會生氣。

快速冷靜的小撇步

驚覺自己生氣了，有幾個步驟可以瞬間讓自己冷靜下來：

Step1.

在腦袋裡完整的把「我生氣了」講出來，告訴自己正在生氣

Step2. 思考自己「生氣」的真正理由

真的是因為小孩打翻牛奶嗎？真的是因為小孩堅持自己穿鞋，動作拖拖拉拉會讓自己遲到嗎？

Step3. 思考「最壞的結果」，以及「該如何補救」

遲到的最壞結果是甚麼？扣薪水？被老闆罵？緊急的工作報告趕不完？那有甚麼補救的方法？如果是牛奶打翻，最壞的狀況是小孩的口腹之慾無法滿足？那家裡還有甚麼東西可以給他吃？

換言之，這些思考動作也只是幫助我們轉移注意力而已，甚至在思考的過程中就會發現「其實這也沒甚麼好生氣的」，因為事情還有很多補救的辦法。

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在孩子面前示範「好好生氣」

生氣，好像是在大事。因為只要我們一表露出生氣的行為，後續產生的連帶反應會更麻煩。（可能製造人際衝突、更激烈的爭吵….）我們都沒有學「好好生氣」的機會。

趁着自己有了小孩，我們可以以身示範，甚麼叫做好好生氣。

當然，這沒有一定答案，但有幾個基本的原則是絕對不能做的，例如：口出惡言、打人、暴力行為。以此為基礎下，我們在小孩冒犯、作出挑釁的行為時，鄭重的跟孩子講：「我不喜歡你做的行為，你再這樣做，我會生氣。當我生氣的時候我會講話變很大聲、變得很兇，我相信你不喜歡媽媽兇兇的跟你講話。」

如果他還是講不聽，繼續錯誤的行為，媽媽可以適當的懲罰，或是離開現場，請其他家人幫忙管教，等情緒平復下來後再跟孩子和好。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽，你可以生氣！接納情緒，才有辦法與自己和解】