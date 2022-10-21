餵哺母乳｜餵哺母乳可變瘦?媽媽崩潰碼數變大 改變這個習慣助減磅

坊間一直有個迷思，就是餵哺母乳到底能否瘦身。近日有新手媽媽表示，產後復工發現九成的上班服都穿不上，感到很崩潰。其煩惱引來不少新手媽媽同感，部分因餵母乳容易感肚餓，令胃口變大，餵哺母乳後體重有所增加。不過，有媽媽指調整飲食習慣有助餵哺母乳的媽媽維持身形。



停餵母乳開始變胖

很多新手媽媽均同意在餵哺母乳階段，身形的確有變瘦，但停止餵哺母乳後身形立刻變胖，體重可增加5至6公斤。部分媽媽則疑惑問道，餵人奶是否特別容易感肚餓，或希望多點奶水，於是努力多吃，因此令胃口變大，繼而變胖。她們有不少皆同意停止餵哺母乳會減少消耗，卻因胃口變大而沒有減少食量，導致停止餵哺母乳後變胖。

有媽媽表示餵哺母乳加上自己湊小朋友，會瘦得較快。（圖/photoAC）

留意飲食習慣 有助餵哺母乳後瘦身

有媽媽建議，孕婦生產後也要注意飲食習慣，最重要是吸取足夠營養，盡量避免吃煎炸食物。例如有媽媽分享自己在餵哺母乳階段盡量吸收豐富蛋白質和不飽和脂肪，像杏仁奶和豆漿，成分可選無糖或含椰子糖。進食時也會注意順序，譬如可先吃蔬菜，再吃蛋白質和澱粉質，可較易修身。

部分媽媽則指自己餵哺母乳後比懷孕前更瘦，認爲餵哺母乳後能否真正瘦下來也要視乎個人體質。另有媽媽建議嘗試紮肚，也能有助修身。

不少新手媽媽會進行適量運動，幫助產後修身。（圖/ photoAC）

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媽媽由懷孕到坐月都有很多注意事項，為求子女身體健康，需要時刻小心。有媽媽在台灣綜藝節目表示，自己曾經因為產後坐月時不忌口，每天吃麻辣鍋，令女兒才出生三天，身體就長膿瘡，醫生還指責她餵母乳期間亂吃東西，這位媽媽立刻改善飲食習慣，女兒病情才得以緩解。

餵母奶不戒口 害孩子身體長膿瘡

根據台灣綜藝節目《同學來了》資料，藝人楊皓如現育有兩孩媽，她分享產後飲食的重要性。她表示第一胎坐月很乖，但懷第二胎時就鬆懈不忌口，每天吃麻辣鍋，「後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」女兒出生三天，身體就長膿瘡。

醫生嚴厲指責她，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」，最後她立刻改善飲食習慣和選擇，女兒才恢復健康。

呻母乳量不多 擠奶擠得有點憂鬱

除了要小心飲食，楊皓如也分享產後最難受就是母乳量不足「奶量不多，每次都擠到懷疑人生，所以媽媽擠奶的時候，心情真的會有點憂鬱」。但令她最生氣的是，辛苦擠的母乳卻被家人倒掉「我直接質問我公公，因為我懷疑是他弄的，我想說婆婆不會不懂擠奶的辛苦！」。

餵哺母乳注意事項

根據衞生署家庭健康服務資料，餵哺母乳的媽媽，最重要是均衡飲食。除非媽媽或嬰兒對某些食物過敏，一般而言都無須戒口，如果不知道嬰兒是否有食物過敏，就應諮詢醫生意見。

餵哺母乳少吃濃烈味道的食物

有些嬰兒可能會因媽媽多吃了濃烈味道和容易產生體味的食物，例如洋蔥、咖喱、辛辣類等，會產生不適而啼哭，在這些情況，媽媽可少吃這類食物。

餵哺母乳避免飲用含咖啡因的飲料和酒精飲品

需要限制飲用含咖啡因的飲料，如咖啡、濃茶或某些汽水，或者正在哺乳的媽媽可考慮飲用不含咖啡因的咖啡或奶茶，以減少嬰兒因中樞神經系統受咖啡因刺激，而難於入睡。哺乳期間喝酒也可能減少乳汁製造和影響寶寶發育，都建議媽媽不要飲用含酒精的飲品。