媽媽坐月餵母乳每天吃麻辣鍋 女兒出生3日長膿瘡

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媽媽由懷孕到坐月都有很多注意事項，為求子女身體健康，需要時刻小心。有媽媽在台灣綜藝節目表示，自己曾經因為產後坐月時不忌口，每天吃麻辣鍋，令女兒才出生三天，身體就長膿瘡，醫生還指責她餵母乳期間亂吃東西，這位媽媽立刻改善飲食習慣，女兒病情才得以緩解。

餵母奶不戒口 害孩子身體長膿瘡

根據台灣綜藝節目《同學來了》資料，藝人楊皓如現育有兩孩媽，她分享產後飲食的重要性。她表示第一胎坐月很乖，但懷第二胎時就鬆懈不忌口，每天吃麻辣鍋，「後來現世報就來了，但不是報應在我身上，而是我小孩。」女兒出生三天，身體就長膿瘡。

醫生嚴厲指責她，「餵母奶還亂吃，妳小孩的毒，都是妳給她的！」，最後她立刻改善飲食習慣和選擇，女兒才恢復健康。

呻母乳量不多 擠奶擠得有點憂鬱

除了要小心飲食，楊皓如也分享產後最難受就是母乳量不足「奶量不多，每次都擠到懷疑人生，所以媽媽擠奶的時候，心情真的會有點憂鬱」。但令她最生氣的是，辛苦擠的母乳卻被家人倒掉「我直接質問我公公，因為我懷疑是他弄的，我想說婆婆不會不懂擠奶的辛苦！」。

餵哺母乳注意事項

根據衞生署家庭健康服務資料，餵哺母乳的媽媽，最重要是均衡飲食，除非媽媽或嬰兒對某些食物過敏，一般而言都無須戒口，如果不知道嬰兒是否有食物過敏，就應諮詢醫生意見。

餵哺母乳少吃濃烈味道的食物

有些嬰兒可能會因媽媽多吃了濃烈味道和容易產生體味的食物，例如洋蔥、咖喱、辛辣類等，會產生不適而啼哭，在這些情況，媽媽可少吃這類食物。

餵哺母乳避免飲用含咖啡因的飲料和酒精飲品

需要限制飲用含咖啡因的飲料，如咖啡、濃茶或某些汽水，或者正在哺乳的媽媽可考慮飲用不含咖啡因的咖啡或奶茶，以減少嬰兒因中樞神經系統受咖啡因刺激，而難於入睡。哺乳期間喝酒也可能減少乳汁製造和影響寶寶發育，都建議媽媽不要飲用含酒精的飲品。

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