媽媽中文系畢業多厲害？幫女兒改名老師也不懂讀　日常對話更抓狂

大學每個科系都有不同的專業，早前一名網民分享「當媽媽是中文系畢業」的日常趣事，指出媽媽從她小時候，就非常嚴格要求她的字體，名字也特別取的跟一般人不同，連高中中文老師都不太會唸，還常常糾正她們錯字、中文的用法，讓網民直呼「妳媽媽很厲害耶！」



一名網民在Dcard發文表示，她媽媽是台灣政大中文系畢業的，回想起小時候她在寫生字、抄課文時，媽媽都要求她要抄到字好看為止，常常生詞要寫一個晚上，雖然長大後她自認自己的字跡工整，但媽媽只給她「60分」。

聽似有點困擾，但事主說到最後，卻是很欣賞自己的媽媽呢！（按圖了解）

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接着女事主表示，媽媽幫她取名字時，其中一個字是「芅」（編按：粵音「益」），她名字三個字裏面，有兩個字是高中中文科老師都不太會唸的，而且中文系的媽媽很愛糾正錯字、中文用法，她貼出和媽媽的LINE對話，女事主把「應該」打成「因該」，媽媽回覆「是『應該』，女兒啊，多看書、多閱讀，好好提升自己」。

最後，女事主說媽媽今年已經60歲了，仍然持續創作，近期甚至參加了徵稿活動，讓她直呼「看到媽媽對寫作有着滿滿的熱情，讓我真的很感動，畢竟不是每個人的一生中，都會有一件那麼熱愛的事情」，她分享媽媽鼓勵她們的話「熱情就是能量，專注於令你興奮的事情，你就能感受到那股力量」，並直呼「媽媽本人就是我們最好的教科書」。

對此，網民們大讚：

．「妳媽媽很厲害，那年代只要有大學唸就很厲害了」

．「厲害的媽媽」

．「好厲害的媽媽，身為中文系的我來朝聖，我真的會鼓勵身邊家人、朋友跟另一半都多閱讀，別人打錯字我也會抓很兇」

．「那個年代的政大中文系，水準肯定相當高，難怪她的文學素養這麼的好。感覺也是有氣質的媽媽」

．「我媽也是政大中文系，現在在當老師，我的中文超爛，常常被她嫌棄沒常識」

．「誇張！那個年代有讀大學就很強了，妳媽媽還讀到政大」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】