常考滿分的兒子　這次拿96分竟更開心？網民一席話點破感人原因

考試的滿分多半是100分，考100分也成了許多追求課業成績的孩子和家長的目標。



不過近日有一位媽媽在Facebook群組上發佈出兒子96分的考卷，她表示，兒子平常都考98或100分，但最近卻拿着96分考卷開心炫耀，一問之下，兒子的回答更該位媽媽傻眼。

96分也算是不錯的成績，這位媽媽應該也會高興吧！（按圖了解）

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近日有一位台灣媽媽在Facebook群組「爆廢公社」貼出一張96分的考試題本的照片，提到國小兒子最近很開心的跟她說「媽媽！我平常都考98或100！終於阿！這次我考96！」，這位女事主聽完一頭霧水問到「蛤？所以你在高興甚麼？」，沒想到兒子竟沾沾自喜地回答：「我看膩98跟100了！終於考到96了！」。

帖文一出後吸引2000多位網友按讚和熱烈留言，有人回應：

．「可以控制分數的人比考一百分還厲害」、

．「控制分數很強，可以故意剩下幾題不寫的天才」、

．「當他可以控制分數也代表整張考卷他都會」、

．「我懷疑你兒子跟這次考第一名的同學達成了甚麼交換」、

．「是不是原本第三名跟你小孩說：我媽媽說我考第二名有獎金1000，我再分你500？」。



不過，也有人覺得是因為國小生比較能夠考出高分，認為：

．「如果高中還能這樣說，那就真的恭喜您了，生了一個天才...」

．「小學的題目都很簡單，高分很容易，國高中有英數理化，難度就來了」

．「跟孩子說，上大學後你要看到60分就不容易了，要珍惜」



不過也有網民分享過來人的經驗：

．「我兒子是說他不要一直第一、二名，要第七、八名，然後下一次再衝上去第一名，這樣就有進步獎」

．「我小時候考0分，我爸很開心的說要請我吃竹筍炒肉絲這道菜」



但留言區有一段感人回覆認為：

．「孩子是想吸引父母的關注度，因為小孩認為意外反常的分數可以吸引到父母關注，所以才興奮」



此回應掀起網民熱議。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：常滿分的孩子「故意考96分」還興奮炫耀！媽媽困惑求解，他一席話點破感人原因】