八旬嫲嫲特意入城見證孫女幼稚園開學 一個舉動讓孫女永生難忘

雖則祖孫年齡相差甚遠，但只要彼此懷著愛，隔代情也可變得深厚。台灣一名女網民今年升上大學，令她憶起當年嫲嫲特意從老家搬到城市居住數天，就是爲了見證事主幼稚園開學。即使嫲嫲年屆八十多，仍堅持到幼稚園探望事主。如今女網民嫲嫲已經離世，她希望嫲嫲別擔心孫女，因孫女已長大了。



該台灣女網民分享嫲嫲共有六名孩子，事主爸爸是幺子。事主上幼稚園時，嫲嫲已八十多歲，本身不習慣外宿，更有關節退化問題，但爲了見證最年幼的孫女人生首次開學，特意在她上幼稚園前，從老家北上，住在事主家數天。

嫲嫲撐拐杖到校探望孫女

小人兒首次體驗上學，難免惶恐不安，甚至落淚。事主年幼懵懂，長大後才獲媽媽告知，原來嫲嫲當年在烈日當空下，趁媽媽在陽台晾曬衣服時，鬼祟地撐著拐杖，甚至克服獨自乘電梯的恐懼，腳步蹣跚的穿插陌生且繁忙的大小街道，到達事主的幼稚園門口。當嫲嫲被警衛詢問時，不諳國語的嫲嫲用台語說：「我的孫女第一天上學，我怕她害怕，我要來看看她！」

即使事主嫲嫲行動不便，但仍堅持親自到幼稚園探望孫女。（圖/photoAC）

嫲嫲情急用台語兼乳名 找不到孫女感失望

警衛聽罷，遂向嫲嫲查詢孫女的名字和班級，再請老師將事主帶到門口，甚至拿出新生名單，讓嫲嫲指認。可是嫲嫲學歷不高，未能認出孫女的名字，警衛只好請嫲嫲回家。未能立刻確認孫女的狀況，嫲嫲固然感失望和擔憂，於是事主媽媽向其了解清楚來龍去脈，竟發現原來嫲嫲向警衛說了孫女的乳名。此時事主媽媽才恍然大悟，原來嫲嫲太習慣叫孫女的乳名，一時忘記孫女的名字。

事主笑言嫲嫲太習慣叫自己的乳名，都忘記其原來的姓名。（圖片截圖：Dcard）

當憶起這有趣片段，事主感到很溫馨和感動。尤其當嫲嫲已習慣在鄉下悠哉游哉的生活，卻願意來到煩囂都市留宿數天，只爲關心孫女上學的情況。

事主今年升上大學，最後有給天上的嫲嫲傳達感人訊息：「我長大了，請您在天上也要過得快樂。這次我不會哭，我會好好在大學照顧自己，請你放心。」

孫兒都是長輩的心肝寶貝，大家記得珍惜眼前人，以及與他們的相處的時光。

來源：Dcard