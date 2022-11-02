輕鬆備戰測考｜小學數學科考題用字藏陷阱　專家分享3個解題策略

數學科考核學生數學概念的運算知識及邏輯思維的解難方法，對於初小年級來説，是否背誦公式及多加操練題目，便等於懂得數學答題的方式？今天我會分享3個失分陷阱的解難策略給各位家長參考。

編按：本文作者為大眾教室



解難策略一：注意應用題屬「答句式」或是「敘述句式」

教育局早前已重新修訂小學數學課程，因此教科書中的應用題目出現了兩種解答方式：答句式及敘述句式。兩種方式到底有甚麼分別呢？

（大眾教室提供）

題一：這個是敘述句式（先寫述句、再列式及計算、最後寫答案及單位）。

題二：這個是答句式（先列式及計算、再寫答案、最後寫答句）。

家長宜參閲教科書封面，如果封面標明「答句版」，即代表該學校老師教學時以「答句式」要求學生解答應用題。如沒有任何標示，則以「敘述句式」解答應用題為主。

解難策略二：「排次序」題目分清向左數、向右數

小一數學科會教授序數和基數的概念，當中常見的題目問及排隊的次序，學生宜注意圖片數次序的方向點，並不是每次都由左至右數次序。例如：小朋友正在排隊上電車。

（大眾教室提供）

如上圖，排隊的次序是由左至右數起。

（大眾教室提供）

如上圖，排隊的次序則是由右至左數起。

解難策略三：應用題關鍵字要緊記

小一第一次數學科測驗仍有機會以讀卷方式回答加法及減法的應用（通過老師口算解題及圖像闡述，以橫式記錄），學生除了要掌握2至18各數的分解及合成外，還要細心留意問題當中的關鍵字，包括：

（大眾教室提供）

所謂「貴精不貴多」，温習數學科並不是靠操練模式就能掌握答題技巧，我建議學生每天溫習15至30分鐘，先細心閲讀及理解題目，再找出問題重點，最後配合數概運算方法，對症下藥，相信學生在處理數學解難時定能事半功倍。