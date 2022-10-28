虐兒｜夫妻虐待燙死5歲兒判終身監禁母稱報復丈夫出軌：樣似爸爸

一對新加坡夫妻長期虐待5歲兒子，最後活生生燙死兒子，手法殘忍。兩人被控多項罪名，最終於2019年被判入獄27年，但控方上訴後，上訴庭於今年7月推翻判決，父親被判終生監禁；母親則改判謀殺罪成，同樣終生監禁。



父母動輒虐待暴打5歲兒

父親Ridzuan Mega Abdul Rahman和母親Azlin Arujunah於2016年10月虐待5歲兒子致死。兒子於2011年出生後被寄養家庭收養，於2015年開始與親生父母居住，一年後兩人便開始虐待兒子。

控方證據顯示，父母長期虐待男童，只要犯了輕微錯誤便會被兩人虐打，他們更多次使用加熱過的湯匙燙傷男童手掌、用鉗子夾他、用掃地暴打他、將他關在貓籠內，後來男童更被打到膝骨錯位。

多次向男童淋熱水致死

夫妻兩人更於一星期內用超過70°C的滾燙沸水淋燙男童4次。其中兩次由母親所為，另外兩次分別為父親所為及兩人一起動手。案發當日母親打算幫籠內的男童洗澡但遭拒絕，於是父母又往男童的小腿和背部淋了一盆溫度高達92℃的沸水，男童終於不堪折磨，倒地不起。

父母過了6個小時才將送孩子到醫院診治，一天後離世。病理學家表示他的鼻子骨折，牙齦撕裂，四肢、頭皮及嘴唇都有瘀傷。其後證實男童的死因是為頭部受到重擊，以及被92°C的熱水燙傷，導致全身有75%大面積身體燙傷。

母親稱報復丈夫出軌

事後母親向精神科醫生透露，自己虐待兒子的其中一個原因為報復出軌的丈夫：「我要報復（丈夫），因為他長得像爸爸」。

兩人被判終身監禁。（Facebook）

控方上訴後母親謀殺罪成 兩人被判終身監禁

兩人被控多項罪名，新加坡高等法院於2020年4月裁定兩人共謀謀殺罪名不成立，但後來更被控多項罪名，包括較嚴重的「以危險手段蓄意重傷他人」。父親被判監27年及鞭刑24下；母親則被判監27年及加刑12個月代替鞭刑。

其後控方提出上訴，上訴庭五司於今年7月批准上訴，最後推翻高院裁決，判男童父親終身監禁；而男童母親則判謀殺罪成，不過五司指出母親沒意識到自己的行為會導致兒子死亡，以為他的傷口會自行癒合。而且她事後也會為兒子的傷口塗上藥膏，不是完全罔顧其性命。因此五司於今年10月發表裁決，判男童母親終身監禁而非死刑。