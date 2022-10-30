媽媽狂嫌「你老婆把你教得很無情」　人夫崩潰　網民建議這樣做

婆媳問題是婚姻中難解的課題之一，一名人夫平時與老婆住外面，兩人偶爾才會與他的媽媽一起吃飯，雙方見面時都相當客氣，但其實他的媽媽並不喜歡他的老婆，還會說「你老婆把你教的很無情，心裏都沒有媽媽了」，讓他很為難的不知道該如何是好。對此，其他網民建議，不要勉強老婆回家，不如他單獨回家陪媽媽，還可以避免紛爭。



一名網民在Facebook群組匿名2公社發文表示，他平均一個月回家一次看看家人，老婆平時不太一起回家，只有有在聚餐或活動時才會出現，老婆與家人見面時，雙方態度也都很客氣。

相關文章：婆媳｜奶奶每天都來電 話題卻全是瑣事 煩到兒子、新抱也在埋怨

+ 7

該網友抱怨，他的媽媽明明不喜歡他的老婆，卻又很愛詢問「老婆怎麼沒回來」，他以其他理由搪塞，媽媽卻說「你老婆把你教的很無情，心裏都沒有媽媽了」，且媽媽總是喜歡把錯怪在老婆身上，每次回家都要說不喜歡他的老婆，讓他相當崩潰，直呼「我很想當個有智慧的人，可以讓彼此都舒服的一起生活，但我發現好難啊」。

其他網民紛紛建議：

．「直接跟你媽講就是因為她的所做所為，你才不想回家，不要牽拖你老婆，她甚麼都沒教甚麼都沒做」

．「這是一個媽媽在討愛的表現，你應該常常關心你媽看吃飯沒？今天天氣冷注意保暖？天氣熱要注意防曬」



有網友留言：

「那就不要勉強太太回去啊！反正你媽媽也不喜歡她，也是假面婆媳而已，你媽媽就是希望把她捧高高的，跟你到老的是你太太，你媽媽那邊你自己回去孝順就好了，至少有一方是開心的」。



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜水晶梨只可獨吃不可分享？奶奶因「5個字」 定下騎呢家規

+ 4

婆媳｜家嫂落力煮飯 因一事被奶奶鬧自私 讓她不願再踏入這廚房

+ 6

延伸閱讀：

住在一起會更甜蜜嗎？網友盤點6大情侶同居煩惱

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】