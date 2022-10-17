升小備戰｜學生面試著咩好？　專家分享5大宜忌：簡單舒適最重要

踏入10月，不少直資及私立小學陸續開始小一入學面試，相信各位家長也已經密鑼緊鼓為孩子準備面試。今年疫情放緩，多間學校回復實體面試，雖然服飾打扮並非面試重點，但小朋友若穿著得宜，相信可有助讓校方留下良好印象。01親子「升小備戰系列」邀請了面試專家Miss Emma分享入學面試的衣著五大宜忌，她表示男生及女生的面試衣著均應予人正式及斯文的印象，但大前提是小朋友要著得舒服，「他們去到小學已經覺得陌生，如果衣著上也感覺不適，他們就更難表現自如。」



近年的小學面試模式愈來愈多樣化，既有單對單或小組形式，亦有問答、講故事、玩遊戲或做小任務等，務求多方面評估小朋友的能力。不過Miss Emma指出，若小朋友到傳統學校面試的話，最好還是穿著較為正式及斯文的打扮；相反，若前往一些著重活動教學、或非傳統教學模式的學校面試的話，則可以穿著「活潑少少」。

不少家長喜歡為女兒穿上連身裙前往面試。（黃寶瑩攝）

男生宜穿裇衫西褲

Emma建議，男生最好穿著裇衫西褲，「但也不需要扣鈕扣到上最頂，也不用戴呔或煲呔，大前提是小朋友著得正式同時，也不要讓他們覺得不舒服。如果他們不習慣，或者覺得裇衫質料太硬的話，其實穿著其他有領上衣，如Polo衫也可以。」她又表示，如果知道學校的面試模式以遊戲為主，則更加可以穿著較運動風的Polo衫面試，但要盡量避免著短褲或牛仔褲。

女生宜穿連身裙

至於女生，Emma則建議到傳統學校面試時最好穿著連身裙，相反，若前往著重活動教學的學校面試，則可以改穿Polo款式的連身裙並內襯leggings，或者半截裙內襯leggings，「這樣看上去比較活潑和有活力，但又保持少許正式感覺，不會太過份。」

（資料圖片／黃寶瑩攝）

衣物顏色應沉實為主 忌過於花巧

在衣物的顏色方面，Emma則建議選取寶藍、黑色等較為沉實的顏色為主，但也要在細節位花點心思，「例如腰線位有少許白色或紅色作點綴，避免全身用上同一種顏色」。她又強調，選擇顏色或圖案時切忌太花巧，「要考慮一下老師一日內見大量學生，衣物看上去最重要最順眼和舒服，最大忌就是monogram（花押字），看上去令人眼花繚亂」。

（資料圖片／黃寶瑩攝）

避免著無袖款式

學校面試一般需時至少一小時，校方又會開著冷氣，小朋友容易著涼，Emma又提醒，家長應避免為孩子準備無袖或者背心款式的上衣或連身裙，亦應預先帶備冷衫或外套保暖。「揀選面試衣物的大前提一定是小朋友要舒服，不論是氣溫還是感覺，他們到達小學已是陌生環境，如果衣著和打扮也覺得不適，則更難在面試中發揮好表現。」她續指，家長為子女穿好外套後，最好至少扣上兩粒鈕，或者將拉鏈完全拉上，以免小朋友把玩外套的衣角或者線頭。

拔萃女小學今年10月6日及7日舉行2023/24學年小一入學首輪面試。（黃寶瑩攝）

髮飾盡量簡單

女孩子選取髮飾時，原則應與揀選衣物一樣，以簡單飾物為主，切忌數量過多或款式過於花巧，「紮孖辮的話就可以兩個蝴蝶結，馬尾的話則用一個，數量不要過多，也要避免有絲帶拖尾，其實相當於上學一樣，不需要太浮誇。」

小一入學面試培訓專家Ｍiss Emma （歐嘉樂攝）

另外，對於有部分家長考慮讓子女穿著幼稚園校服到小學面試，Emma則認為沒有此必要：「著便服面試會較為合理，以往曾有名校生穿著校服面試，至疫情後也有家長安排子女戴上印有校徽的口罩面試，但坦白說，我認為此舉是想太多了，小學錄取學生其實不太著重幼稚園。」