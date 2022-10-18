升小備戰｜家長偕子女面試宜營造溫馨感 白裇衫黑西褲太強勢?

疫情放緩，不少直資及私立小學今年恢復舉辦實體小一入學面試，相信家長除了擔心子女表現之外，亦開始著手準備家長面試一環。雖然服飾打扮並非面試重點，但小朋友及家長若穿著得宜，相信可有助讓校方留下良好印象，01親子「升小備戰系列」上集邀請了面試專家Miss Emma分享小朋友的面試衣著宜忌，今集將針對家長在外觀儀容上的注意事項，讓一眾家長成為子女面試時的「神隊友」！



小朋友到小學面試時，因身處陌生環境容易緊張及不安，故打扮斯文之餘，著得舒服也很重要。Miss Emma指出，家長的裝扮同樣應以斯文為主，但亦要營造溫馨感。

女士忌穿行政裝

Emma分享，曾有一對夫婦同為大律師，媽媽在面試當日穿上一身白裇衫黑西褲的行政裝，結果因氣勢太懾人而失敗而回，「通常家長都由校長或副校長面見，如果教職員看到如此強勢的家長，或會怕日後在小朋友的學與教問題上未能與對方合作，所以家長面試時，可以穿著smart casual的簡單連身裙，予人斯文且溫馨的感覺，不用太花巧，千萬不要穿行政裝如此誇張。」

男士宜穿裇衫西褲

普遍學校多於第二輪面試時才會面見家長，而該輪面試多於年底進行，氣溫或會較涼，Emma表示，但一眾爸爸也不需要穿上全套西裝面試，也不用刻意打呔，一般裇衫西褲或者Polo衫即可，以輕便及舒服為大前提，「爸爸想與仔仔父子裝的話也可以」。

家長最緊要表現謙遜、願意與學校合作

Emma強調，整個面試的過程中，家長最重要表現謙遜，但不代表要完全或盲目地認同校方觀點及做法，「老師不喜歡沒有立場的家長，家長要顯示出自己有個人看法，同時讓校方知道自己願意與學校合作，或配合學校的教學模式，例如要避免表現『我係咁教我小朋友架喇』等態度。」

小一入學面試培訓專家Ｍiss Emma （歐嘉樂攝）

有見近年紋身文化盛行，Emma提醒，雖然不少人認為紋身是其中一種藝術的表達方式，但家長需要面見的校長或副校長難免想法較為傳統，故最好還是稍作遮掩，「如果可以的話還是盡量著長衫長褲稍作遮掩，就算未必能完全遮蓋，對方也能感受到你的誠意。有些較為新潮或用色誇張的眼鏡也應避免，如果家長染了一頭誇張髮色，也可以嘗試紮起，或用頭箍修飾，盡量顯得斯文一點。」