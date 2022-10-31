野人老師｜情景學習引導幼童主動求知　專家教家長3個教育重點

ViuTV電視劇「野人老師」剛剛播映完畢，引起不少跟教育有關的話題。該劇以崇尚自然教學的「大地小學」為背景，每位主角都有不同的性格、背景、教學和育兒理念，因為各種不同的原因來到這小學，體驗到這處以學生主動學習為大前提，以愛護大自然和培養生活技能為目標的自然學校。遇上種種事情的發生，隨後令家長的價值觀也大大轉變。

編按：本文作者為Dr. Annie KM Cheung



幼兒須有「情境學習」

兩星期前的一個晚上，我到外婆家吃飯的時候，才發現她在追看「野人老師」，年邁的婆婆一面吃蘋果一面說：「依啲小朋友喺呢一間學校日日上堂都係玩，乜真係可以學到嘢㗎咩？放假帶佢出去玩下就話啫。」在旁剝花生的叔叔插嘴說：「我又唔覺得以前我哋喺幼稚園唱排排坐吃水果又學到好多嘢喎，咁起碼啲小朋友都識得築木筏放天燈求生呀！」外婆搶著答：「咁佢哋唔識字去睇說明書點整燈呀？又點會識得睇地圖去荒島呢？冇書本嘅知識又何來應用呢？」

《野人老師》講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演。

婆婆和叔叔其實都各有道理，事實上隨著時代的變遷，家長對幼兒教學的目標亦大大提高，「揸支槍去打仗」或者「排排坐吃果果」純粹押韻的兒歌，已經完全不能夠滿足幼兒天生好奇及喜歡探索的需求。現時幼兒教育多以培養幼兒表達溝通、關懷合作、想像創造、懂得推理常識、提升自理及自主學習能力為核心，要讓小朋友得到適當的支援和引導他們去主動探索，「情境學習」是不可缺少的其中一種學習方式。

「情境學習」（Situated learning）這種學習方法由美國加利福尼亞大學伯克利分校的讓·萊夫（Jean Lave）教授和獨立研究者愛丁納·溫格（Etienne Wenger）於1990年前後提出，教授強調學習不只是個體性意義建構的心理歷程，更加是與社會有連繫、實踐性的過程。

情景學習的五大特點

情景學習能潛移默化地引導幼兒主動探索與嘗試，劇中有數個例子帶出了情景學習的五大特點：

1. 從自然生活中取材的學習情景



「大地小學」是採用自然教育法的鄉村學校，劇中描述的學校生活，由學生每日吃的食物、使用的防蚊用品及清潔用品、以至教材都盡量從自然生活中取材。這種教育法其實跟本港很多家長熟悉的華德福教學相似，這教學理論以「人智學」為基礎，教導大人不單注重發展大腦智能的教育，也要學懂如何透過感官經驗豐富整個學習過程，為小朋友提供創新的玩耍環境，避免孩子過度接觸電子產品，並與自然界建立親密的關係。

《野人老師》講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演。

2. 知識與情景彼此融合在一起



如果老師能夠提供適切的學習情景，也會有助提升教學效能，例如教導小朋友要保護環境，不能流於紙上談兵。在劇集裡，李白和晨光老師帶小朋友去沙灘清潔垃圾，老師在行動之前會向小朋友發問：「怎樣收拾垃圾才是最有效解決垃圾問題呢？」有豐富清潔沙灘垃圾的小朋友立刻回答老師：「我們一定要把垃圾分類！」清潔沙灘行動之後，老師還會繼續跟小朋友討論如何把收拾回來的物料循環再造，給它們「第二次生命」。就小朋友而言，身處有意義的學習情景，就能有效地將生活經驗相關的知識和課堂中的學習概念接軌。

3. 行動中求知識



相信大部份人在操作這些打印機和洗衣機等電器時，都不會先讀完說明書才動手，而是當操作過程中遇到困難，才會再拿出說明書來查閱或者直接請教有經驗的人來檢查。由此，社會教育研究學者提出了情景行動的觀點，認為知識若脫離使用實際情景，那麼學習就變得沒有意思。如果不是要修理這些機器，說明書上的資料只是一些跟用家無關的抽象符號，而不是「知識」；又例如若果你考了車牌卻不敢在街上駕車，即是你未能應用駕車的知識，整個駕駛學習過程便變得沒有意義了。

劇中3位小朋友走上荒島探索，事後發現船隻被海浪飄走，眾人一起討論如何離開荒島，先觀察到周圍沒有人，認為只有聲音光線才有可能令外界知道他們的位置，當分析出最好的辦法後，便嘗試利用環境資源解決問題，周圍搜尋有用的物品，以膠袋和罐頭來製作孔明燈。簡單來說，他們嘗試透過觀察進行歸納，分析以解決問題，實踐了在真實環境中，掌握及應用知識的情境學習理論。

4. 促進學習遷移（transfer of learning)



真實情景學習其中一樣最重要的功能就是促進「學習遷移」（Transfer of Learning)。「學習遷移」指先前情境所攝取的知識和態度，能影響另一個新情境的現象，亦即一種學習對另一種學習的影響。劇中小朋友在大地小學內有很多活動時間，例如參與種植及觀察小昆蟲和植物的生長，當他們了解到各種生物的習性和環境保護的關係後，都建立了更深入的環保概念，亦變得有責任感。他們抱持態度並應用在生活上，以行動支持環保，學會凡事要持之以恆、感恩、更會學懂尊重和珍惜生命，成長之餘，也充滿正能量。

這種非正式的學習經歷是書本無法做到的，如果在常規學習中，能夠加入類似真實生活的經驗，相信小朋友在學習上，一定受益無窮。一些日常生活情境，如乘搭交通工具，更是非常實在又有效的情景學習。例如當家長帶小朋友乘搭交通工具時，可考慮不同交通工具的所需時間、人數、車費等因素，讓小朋友嘗試乘搭各種交通工具，在這個真實情景體驗中，小朋友從比較各樣公共交通工具的不同，學習空間與方位數量，甚至在使用公共交通工具時，應該注意的禮儀等概念，把知識和態度應用於其他地方。

《野人老師》講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演。

5. 混齡學習好處多



真實學習情景當然離不開人與人之間的互動，這並不只限於西方教育的想法，文獻記載至聖先師孔子也有以真實情景中的問答和弟子對話，引導弟子作出批判思考。在自然學習當中，小朋友跟大人或者跟自己年紀相差很大的小朋友互動都會有所得著。劇中有段小插曲，關於幾位在補習社補習的小朋友未能達標，家棟sir提出年幼的學生一起補習，這可令高年班同學們有機會教導年紀小的同學做功課，因為懂得教導就是最有效去鞏固知識的學習方法。對於這群成績比較遜色的學童來講，這互動更可令他們增加自信和增強學習動機。

所以小朋友在遊樂場跟大姐姐大哥哥一起玩耍、在運動場上跟高年班的一起進行體能訓練、又或者小朋友以師兄師姐身份教導年幼小朋友，這種混齡學習對兩方面都有得益。

《野人老師》講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演。

情景學習於日常育兒的啟示

大自然對幼兒來說，無疑是一本優質的教科書，但在石屎森林裡，家長可以考慮如何將大自然學習注入日常生活的常規學習當中？大環境限制下，家長或許無法在每一次常規教學中都滿足孩子生活體驗，但當提供到適切的環境時，可以讓小朋友在情境脈落下（context）互相連結，進行有意義、有目的活動，而非只單純依賴紙筆操作練習形式來學習，讓小朋友在任何地方也能夠體驗社會性的學習過程。

綜合了情景學習的重要特徵，育兒可以考慮以下三點：

1. 計劃跟小朋友活動時，盡量可以從小朋友的角度出發，關注他們日常生活有甚麼經驗，把活動連繫起來。同時，家長也要提供小朋友主動探究的機會，這樣所產生的知識將會是更深刻長遠的。劇中提及過「圍圈討論」（Circle Time）就是讓小朋友能夠自主學習，發掘問題後進行探究，尋找答案。Circle Time也可以變成家中的常規小活動，可以是「飯桌會議」、也可以叫做「小帳幕會議」，用創意和儀式感誘發小朋友提出問題，進行討論。

2. 在情景學習中，除了要注意知識和真實環境的關聯性之外，小朋友應該亦有機會去作出個人反思。年紀小的孩子未必能懂得回顧自己學習的過程，需要家長引導去作出反思。劇中大結局一幕，大地小學在被逼停止運作前舉辦了開放日，老師邀請所有小朋友上台逐一表演棟篤笑」，用「幽默」的方式來面對失落的結果，當中不少小朋友都為自己的學習作出反思，過程簡單但非常深刻。對於不太喜歡表演的小朋友，家長可以利用配畫、閱讀繪本或者運用相片來平靜下來作回顧。小朋友一起反思學習過程或者思考所學習到的知識，他們才會更明白當中的意義及價值，幫助將來能夠應用到其他的情境中。

3. 在整個情景學習過程中，家長都應該放下「由上至下」的傳統教育模式，讓小朋友主動探索。父母的角色是引導孩子探索，透過參與情景的活動，掌握知識並靈活運用在其他實際生活當中；家長不是傳授知識者，而是和小朋友一起互動，教學相長，彼此成為了共同學習的夥伴。

其實「野人老師」中的情景學習不限於只與大自然融合，還有人與人之間的相處，培養同理心和解難能力的重要性。劇情亦帶出一些具爭議性的教育議題，例如以考試為主導的高壓教育政策、有特別需要的學生如何融入教育等的教育題材，都引起了觀眾的共鳴。我很希望有更多這類既抒情而又反映社會上不同需要的劇集，讓大眾能關注到教育以及其他社會範疇的問題和發展。