大腦發育關鍵期11種營養素不可少　0至3歲幼兒這樣吃補腦又補眼

養個聰明的孩子，大概是每個母親都有的願望吧。這也就導致，每次提到關於大腦發育的話題，總能一呼百應。尤其是小齡家長們，尤為關注。



畢竟3歲前，是大腦發育的關鍵期。有研究顯示，孩子的腦體積在3歲時就已經接近成年人的90%了。那麼，怎麼才能抓住這個關鍵期，把娃越養越聰明呢？今天就一起來了解下吧。

很多寶媽知道，早教對於孩子大腦發育的重要性，但卻忽略了。大腦發育不只在於教育，更在於營養。正所謂「萬變不離其宗」，抓住孩子大腦發育的關鍵期，還要在補充營養上下功夫。

一、大腦發育需要營養

就像身體需要營養一樣，大腦要想發育的好，也需要很多營養的補充。美國加州大學的一項研究就説：

生命最初的幾年中，如果缺乏營養，會導致他的智商下降。



這麼來看，在孩子大腦發育的關鍵期，更要求飲食的多樣性和營養的均衡啦。

美國兒科學會（AAP）曾發佈「關於孩子腦發育」的聲明：

生命最早期的1000天（從孕期到孩子2歲）……攝入所有營養素都重要，其中11種大腦構建營養素對寶寶腦發育尤為關鍵，如果供給不足，會對腦發育終生不利。



這裏提到的「11種大腦構建營養素」，包括：

蛋白質、鋅、鐵、膽鹼、葉酸、碘、長鏈多不飽和脂肪酸、維他命A、維他命D、維他命B6、維他命B12。



無一例外，都是需要給孩子特別注意補充的營養。

這裏有一些，是我們平時就比較重視的，比如，DHA（不飽和脂肪酸）、蛋白質。但除此之外，還有一些營養對於大腦發育也很重要，卻常常容易被忽略。

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今天，我們就挑着幾個比較重要的營養元素，來跟大家談談，想要促進大腦發育，在飲食上應該注意什麼。

二、促進大腦發育的幾種重要營養

在這麼多營養中，有幾種往往容易被忽略：

1. DHA

DHA，又被叫做「腦黃金」。光聽這個別稱，就能猜到DHA對大腦發育起着重要作用了吧。也確實沒猜錯，甚至可以説大腦發育離不開DHA。

DHA是什麼呢？

簡單來説，它是對人體非常重要的不飽和脂肪酸，也是神經系統細胞生長且維持的主要成分。

在大腦中，DHA佔所有多元不飽和脂肪酸的40%，有促進腦神經傳導和突觸生長發育的作用；佔神經元細胞膜的50%，有促進協調神經傳導的作用。這麼來看，適當補充DHA，對大腦中樞神經系統發育非常有好處。

在孩子0-3大腦發育的關鍵時期，DHA會被優先聚集到迅速發育的大腦和視網膜，並持續累積很長時間，來供給孩子正常的成長發育。如果DHA攝入不足，就可能會影響孩子的大腦發育和視覺發育，甚至影響行為和精細動作等神經功能的發育。因此，要想抓住孩子大腦發育的關鍵期，千萬別忘了給娃補充DHA！

有專家建議，嬰幼兒每天DHA攝入量是100mg以上，最多不超過1000mg。那麼有哪些補充的途徑呢？和鈣啊、鐵啊這些元素一樣，如果能食補，當然是最好的。《中國孕產婦及嬰兒DHA補充專家共識》曾指出：

哺乳媽媽只要每天DHA的攝入量在200mg以上，就有100mg的DHA提供給孩子。母乳不足的，寶寶也可以通過含有DHA的配方粉來進行補充。



開始輔食餵養之後，可以通過富含DHA的食物來進行補充。大家都比較認可的，就是通過魚類海鮮（比如三文魚、鱈魚、鱸魚等）來進行補充。

當然了，如果食補難以達到的，我們還是有必要通過營養補劑來補充的哦。

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2. 蛋白質

蛋白質的重要性，我們沒少説吧。長高、增強抵抗力……哪兒都少不了蛋白質的身影。但你知道嗎？蛋白質對孩子的大腦發育，也同樣作用不小。

有數據顯示：蛋白質在大腦細胞成分中約佔35%。大腦裏有100多種傳遞信息的「神經傳導物質」，對大腦的發育起着至關重要的作用，而這些「神經傳導物質」都是由蛋白質製造的。幾乎可以説，蛋白質是大腦細胞發育的基礎，是大腦「基石」般的存在。

並且，關乎孩子學習能力和記憶力的組織胺，關乎運動和讀書能力的多巴胺，關乎積極性的去甲腎上腺素……它們的分泌量都和蛋白質脱不開關係。如果沒有給予孩子充足的蛋白質，孩子的腦部發育勢必會受到影響，智商可能會變低。

你看，這明顯意味着，除了DHA，蛋白質也是促進大腦發育不可或缺的營養物質。

《中國居民膳食營養素參考攝入量（2013）》曾提出：

0.5-4歲的孩子，每天需要攝入20-30g蛋白質。



優質蛋白質最好的來源是新鮮食物。我們生活中很多常見的食物其實都富含蛋白質。比如：牛奶、雞蛋、魚蝦、海蔘、牛肉、大豆類（尤其是黃豆）……

要是孩子還沒到添加輔食的年齡，母乳餵養的話，那麼媽媽就要攝入充足的蛋白質，來給孩子提供大腦發育所需要的營養。

所以，不管是我們自己吃，還是給孩子添加輔食，都可以酌情增加這些食物哦~

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3. 葉黃素

在大腦發育所需的眾多營養中，最容易被忽略的就是——葉黃素。平時提到的就少，對於大腦發育的作用，我們瞭解的更是微乎其微。

前面我們也説了，DHA對促進視力發育起到作用。但很多人不知道的是，葉黃素的功勞也不小，它還有「視黃金」之稱。既能抵禦有害藍光，又能呵護視網膜神經細胞，就像「隱形太陽鏡」一樣，對孩子的眼睛起到屏障作用。也就是説，在促進視覺發育方面，葉黃素所起到的作用非常之關鍵。

那視覺發育又跟大腦發育有什麼關係呢？孩子在早期大腦發育的時候，通過視覺完成的學習大概佔80%。試想一下，孩子是不是通過看到一樣東西，觀察它的顏色形狀大小等，來提取一部分信息。這部分信息再進入大腦，形成新的刺激，促進神經元的鏈接。

所以，視覺發展和觀察力，在促進寶寶的大腦發育進程中十分重要，可以説是大腦接受新鮮刺激的一個基礎。

這麼來看，保證孩子對葉黃素的攝入，是必須的。當然，「萬能」的母乳中依舊含有葉黃素，大概每100ml含有2ug（微克）。

很多蔬菜水果中，也普遍都含有葉黃素。比如：紅蘿蔔、韭菜、甘藍、菠菜等蔬菜；芒果、葡萄、橙、奇異果等水果……

（CC爸媽提供）

我們有空就可以大展廚藝，多給孩子補補葉黃素了。

C媽説

孩子大腦發育的關鍵時期，就是0-3歲。在這個階段，大腦的吸收能力遠遠超過我們的想象。所以啊，前文説到的這些營養必不可少，也要特別注意孩子飲食的多樣性和營養均衡。

另外，睡眠、運動、親子互動等，都是影響大腦發育的重要因素。這意味着，孩子在吃好的同時，起碼還要睡好、玩好……

既然是這樣，那怎麼辦呢？陪伴孩子，照着法子做吧，變聰明多「香」啊~

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院主治醫生

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》《吃好睡好不生病》作者



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