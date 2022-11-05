燒烤場重開｜鄰近兒童遊樂場燒烤地點介紹 小朋友BBQ完放電一流

秋高氣爽，最適合帶小朋友到戶外放電。政府早前宣布轄下燒烤地點於前天（3日）恢復正常服務。以下為部分鄰近康樂及文化事務署轄下公眾遊樂場的燒烤地點，家長可作參考，假期帶同小朋友邊燒烤邊玩樂！



政府轄下燒烤地點重新開放，親子又有多個好去處！（圖/ photoAC）

港島區

【南區】

舂坎角泳灘

地址：香港舂坎角道

燒烤爐數目：25

配套設施：洗手間（設有暢通易達洗手間）

開放時間：每日24小時開放

查詢電話：2813 0454

鄰近公眾遊樂場：舂坎角海灘兒童遊樂場

石澳泳灘

地址：香港石澳石澳道

燒烤爐數目：39

配套設施：洗手間（設有暢通易達洗手間）

開放時間：每日24小時開放

查詢電話：2809 4557

*兒童遊樂場位於泳灘旁

今年4月，石澳泳灘旁邊的燒烤設施仍然關閉。（歐嘉樂攝）

赤柱正灘泳灘

地址：香港赤柱灘道

燒烤爐數目：15

配套設施：洗手間（設有暢通易達洗手間）

開放時間：每日24小時開放

查詢電話：2813 0217

鄰近公眾遊樂場：赤柱灘道兒童遊樂場

離島區

貝澳泳灘

地址：大嶼山貝澳泳灘

燒烤爐數目：6組燒烤爐連椅

配套設施：1個洗手盆（3個水龍頭）、洗手間（設有暢通易達洗手間）

開放時間：全日開放

查詢電話：2984 7675

鄰近公眾遊樂場：貝澳兒童遊樂場

新界區

【屯門】

蝴蝶灣公園

地址：位於屯門四十五區龍門路，蝴蝶灣旁鄰近美樂花園

燒烤爐數目：80

配套設施：洗手間、兒童遊樂場、長者健體園地

開放時間：24小時

查詢電話：2404 5979

公眾遊樂場：蝴蝶灣公園内設

青山灣泳灘

地址：青山公路 19 咪

燒烤爐數目：27

配套設施：餐廳、洗手間、兒童遊樂場、公眾收費停車場

開放時間：24小時

查詢電話：2450 6326

遊樂場：泳灘内設（同時鄰近舊咖啡灣泳灘、加多利灣泳灘）

【元朗】

橫台山遊樂場

地址：元朗八鄉粉錦公路橫台山

燒烤爐數目：4

開放時間：全日開放

查詢電話：2478 4342

公眾遊樂場：橫台山遊樂場内設

九龍區

【黃大仙】

獅子山公園

地址：九龍黃大仙竹園道

燒烤爐數目：26（連餐桌及座椅）

配套設施：男、女洗手間（包括暢通易達洗手間）、照明系統、兒童遊樂場1個、長者健體園地3個、暢通易達停車位1個

開放時間：每日24小時開放

查詢電話：2337 4648

公眾遊樂場：獅子山公園内設

除以上列出鄰近兒童遊樂場的燒烤場，其餘康文署燒烤場地點可按此瀏覽。如對鄰近郊野公園燒烤地點感興趣，則可按此瀏覽漁農自然護理署轄下燒烤地點。

（資料來源：康樂及文化事務署網頁）