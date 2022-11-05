生育計劃｜懷孕沒想像中容易！9件事有助備孕　牙齒檢查也是必須

結婚後，希望與另一半擁有愛的結晶的你，也正在計劃懷孕嗎？



但懷孕並非單靠孕氣，想要備孕就要注重日常飲食、生活作息的保養，此時，也不妨參考西醫備孕的建議及治療，找出問題癥結，成功養成好「孕」體質，讓寶寶順利來報到！

想成功懷孕及陀B過程順利，以下9件事不可不知：（按圖了解）

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打造好孕．生活作息調整好

想讓寶寶快點來，除了子宮和卵巢機能的正常運作之外，平時的生活作息，也與受孕息息相關。

孕前與醫生討論健康狀況

為了讓醫生更清楚病患的狀況，可以在備孕時與醫師進行討論，包括：過往的病史、目前正服用的藥物、避孕階段是否服下致畸胎的藥物或疫苗種紀錄，如：在接種德國麻疹疫苗後的三個月內，應避免懷孕。

充足睡眠

人類的生殖功能受性激素的調節，而性激素與身體的晝夜節律時間協同分泌，因此，想要好孕，睡眠則相當重要。根據美國國家睡眠基金會建議，每晚的睡眠時間至少7小時，但不超過 9小時。

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戒煙、戒酒

在懷孕期間，吸煙和飲酒及濫用藥物會造成許多問題，例如早產、低體重兒、新生兒缺陷（智能發展、注意力不集中、特殊面部特徵等多項缺陷）或是嬰兒死亡。

「但在備孕期，吸煙必須戒除。」然而，有些媽媽會問，如果只是偶爾淺嚐幾杯酒，不算酗酒，是否安全？依據目前的文獻指出，在懷孕或備孕期間，雖然沒有訂立過安全的飲酒量，但所有類型的酒精都有害處，尤其看似溫和的氣泡酒或啤酒也需避免。

維持健康體重

台灣國民健康署建議台灣成人BMI應維持在18.5～24之間，太瘦或過胖皆有礙健康。肥胖會增加懷孕時罹患妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症及睡眠呼吸中止症候群的機會，也增加生出巨嬰或寶寶神經管缺損的風險。

但當BMI大於 27並合併糖尿病或心臟病時，則建議尋求醫療協助。另外，如果在備孕中或已經懷孕，則不應服用減肥藥物；若是接受手術減重，會建議術後12～24月後再開始備孕。

避免有毒物質和環境污染物

避免家中和工作場所使用有害化學物質、環境污染物和其他有毒物質，例如：合成化學物質、金屬、肥料、殺蟲劑以及貓或囓齒動物的糞便等。

規律運動

不管是男性或女性，想要瘦身，建議用健康的運動方式瘦身，而一天之內，建議要有60分鐘的適度運動，如：較緩和的腳踏車、快走等，或可選擇30分鐘的劇烈運動，像是游泳或慢跑等。

蒐集家族遺傳方面疾病

可蒐集四等親內，有無家族遺傳方面的疾病，像是國人常見的帶因疾病，如：地中海型貧血、脊髓性肌肉萎縮症、藥害性聽力損傷等，「夫妻雙方的家族遺傳疾病，是備孕諮詢和初次產檢很重要的資訊。」除此之外，之前多次流產、嬰兒死亡、懷孕困難或在前胎出生缺陷，都要懷疑是否與遺傳疾病有關。

牙齒檢查

在備孕前，可先安排牙齒檢查，避免在懷孕時面臨齲齒、牙齦炎、智齒牙冠周圍炎（智齒發炎）等口腔疾病。有些媽媽在懷孕時牙痛，擔心治療會造流產或早產，隱忍着不治療，但牙痛或感染，反而會造成進食障礙、睡眠等問題，可能會影響胎兒的生長發育。不如，在懷孕前先處裏口腔問題，才能安心度過孕期。

何時該去看「不孕症」門診？

若一對夫妻想懷孕，但一年半載了，肚皮遲遲沒有好消息，則須注意自己是否「不易懷孕」。傅皓聲醫師表示，在沒有避孕的情況下，經過12個月正常的性生活，依然沒有受孕，即稱為不孕症。

但年齡超過35歲的婦女，懷孕能力明顯下降，若超過半年仍無法受孕，應提早就診尋求醫療諮詢。

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