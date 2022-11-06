婆媳｜奶奶勁易呷醋　更愛情緒勒索　人妻嘆嫁「這類男人」要三思

婆媳問題是許多家庭的世紀難題。



有女網友發文抱怨表示老公是獨子，奶奶已是寡婦，特別偏愛兒子，平常會吃醋、挑撥離間還會情緒勒索，令她非常受不了，許多網友則表示，事主老公也有問題，應要協助處理家庭關係，使其變得融洽才對。

野蠻奶奶態度差，人妻歸咎於嫁錯老公：（按圖了解）

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事主在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，她認為「嫁給獨子真的很辛苦」，由於老爺很早就過世，所以奶奶重心都放在事主老公身上。

她發現只要老公對自己好一點，奶奶就會吃醋，還會挑撥她與姑仔之間的關係。用餐方面，總是要求事主下班後準備晚餐給她吃，即便老公每月都有給家用，但奶奶好手好腳，三餐都還是要他們照料，連外出都要事先準備好，讓事主直呼「不懂明明家住電梯大樓，樓下買東西很方便，為甚麼不能體會我們的辛勞？」還要被情緒勒索，更苦勸「未婚的女性結婚前請考慮清楚」。

有網民認為這是人的問題，跟獨子無關，推測事主奶奶可能當家庭主婦太久，沒有自己的生活重心、沒有自己的朋友，且認為老公也應該負起責任，要去跟自己的媽媽說清楚，並非讓事主夾在中間，也有人建議可以搬出去住，省去婆媳問題。

許多網民更認為事主老公也有問題：

．「遇到寡母+媽寶男，立馬標註拒絕往來戶」

．「妳老公還是主要原因，媽寶沒在分是不是獨子的」

．「我老公也是獨子但沒有這種問題，他的態度決定一切」

．「有新的家庭卻新舊不分，請先生搞清楚自己的角色，不要混淆了」

．「會有婆媳關係問題的，我一律都覺得是老公的問題」



其他人紛紛表示：

．「老公挺老婆互相扶持很重要」

．「如果有小孩，妳現在還可能不會這麼輕鬆」

．「不是獨子，也會很辛苦」

．「如果是家有龐大祖產，獨子會省很多麻煩」

．「所以結婚ㄧ定要找個沒老爺奶奶，不是獨生子的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】