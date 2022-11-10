濕疹｜男孩乳暈變黑、女孩初經報到　3歲已性早熟？問題在潤膚霜

異位性皮膚炎孩子的爸媽，為了讓孩子改善乾癢狀況，會不斷想要尋覓有效的產品，只要孩子舒服一點，爸媽都願意嘗試。但也可能因此「劍走偏鋒」，不小心踩雷嘗試到錯誤的商品！



2-3 歲孩子出現性早熟，原因全指向同一產品！

馬偕醫院兒童內分泌科醫生黃世綱日前在臉書PO文：「最近在兒童內分泌科醫生之間，被討論得很熱烈。有不少醫生發現，門診多了一些幼齡的孩子，都因為乳房隆起，被家長帶來求診。這些 2-3 歲的孩子，依據性別不同，症狀也略有差異。

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以女孩來說，大多是乳房提早發育；而男孩除了乳房發育之外，甚至有乳暈顏色變黑的情況。此外，有少數女孩，症狀則更嚴重一點，年紀才 3 歲多，初經就已經來報到了！」

原本，醫生們以為這個「修護霜」跟孩子乳房發育之間的關係只是個巧合。但是，血抽了，檢查也做了，還是找不出孩子乳房提早發育的原因。經過醫生們詳細追問、抽絲剝繭後，發現這些孩子都正在使用一種被歸類為「修護霜」的保養品。

最後，幾個醫生將產品名稱一比對，赫然發現：是同一款產品！

異位性皮膚炎孩子媽媽，為孩子劍走偏鋒

為甚麼這款修護霜設計給成年女子使用的修護霜，會有人擦在孩子身上呢？原來是有異位性皮膚炎孩子的媽媽，意味發現擦在孩子身上效果不錯，加上有團購主分享相關經驗，才會漸漸流傳。

然而當孩子陸陸續續有性早熟狀況發生，又在停用後上述狀況獲得改善，才引起爸媽懷疑。

團購主女兒及同學反應異狀

生產這款「We charming唯睛品」修護霜的業者誼辰佳國際實業有限公司，負責人高名誼透過聲明表示。今年9月底團購主反應，她的女兒及女兒同學在7至8月使用修護霜後，出現「性早熟」的狀況。

這時廠商將庫存的7個批號修護霜送SGS檢驗，同時原本正在準備填料的新訂單也要求工廠送驗，並暫停填料。而這送的驗8個批次中，有3個竟被驗出含有雌激素。

生產過程誤用錯誤原料，產品含禁用「雌激素」成分，原來這款產品是We Charming 唯睛品「菁萃深效修護霜」部分批號檢驗出禁用的「雌激素」成分，將全面回收。食藥署也證實此消息，將依法對業者開罰。

食藥署長吳秀梅表示，雌激素為女性賀爾蒙，不當使用將影響生理發展，化妝品界業者早已禁止添加雌激素，若有添加就是違法，該案業者除了應盡快下架、回收產品，目前桃園市衛生局也介入調查，後續將有裁處。

廠商聲明也指出，經過徹查，製造工廠發現因生產流程疏失，誤用錯誤原料，導致部份產品成分含有不當成分。「但身為品牌的負責人，我們沒有做到每批送驗，難辭其咎，對於信賴我們的消費者，深感抱歉」，並依照查證及檢驗結果，立即進行產品回收、顧客退費。

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如何分辨保養品是否適用兒童？

黃醫生強調，發文並不是為了造成家長恐慌，該產品定位是給成年女性的保養品、為緩解異位性皮膚炎而誤用於兒童，因陸續發現類似個案才希望做出提醒。

要如何分辨肌膚保養品是否適用於兒童？黃醫生提供判斷的原則：「很簡單，就看產品的文案和行銷方式就知道了，如果你點進那個產品的頁面，有看到任何「妙齡女子」，標榜「延緩老化」「完美肌膚」（很明顯針對的就是成年女性），那麼，產品的適用對象多半不是孩子，就別給孩子用了吧！」

有個簡單的原則，爸媽可以特別注意。黃醫生強調：如果你發現「該產品是專門設計給成年女性的保養品」，那這款產品就不適合用在孩子身上。（該產品跟一些針對異膚孩子設計的兒童保養品迥然不同）大人的保養品別用在孩子身上」，基本上就不會有大問題，把握好原則，比一一比對產品更重要！

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：2-3歲孩子發現性早熟！男孩乳暈變黑，女孩初經報到，原來都使用同一產品！】